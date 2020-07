SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione, via Cellini rimarrà chiusa al traffico fino a tutto mercoledì 15 luglio nel tratto che va dall’incrocio con Via Bernini fino all’incrocio con via Impastato a San Benedetto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.