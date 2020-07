Ecco come

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno pagato il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020, e che il prossimo anno scolastico non usufruiranno più del servizio, possono richiedere il rimborso della quota corrispondente al periodo di mancata fruizione del servizio a seguito di sospensione conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19.

Per gli utenti che, invece, intendono fruire del servizio per il prossimo anno scolastico, la quota di rimborso spettante verrà scomputata dall’importo dovuto per l’anno scolastico 2020/2021.

Le istanze dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato che può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it – sezione “Altri Avvisi Pubblici”) oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, del Municipio di Viale De Gasperi 124 e dovranno pervenire entro lunedì 31 agosto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.