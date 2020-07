SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna la musica live targata Prima Persona Plurale con i mercoledì al Geko di San Benedetto. Ad aprire il palinsesto estivo sarà uno dei progetti musicali più interessanti del momento: Hu.

Nonostante il difficile momento storico, l’associazione culturale “Prima Persona Plurale” intende portare avanti l’obiettivo di organizzare concerti di musica dal vivo accessibili all’intera cittadinanza.

Per tutti i mercoledì estivi si esibiranno al Geko artisti locali e nazionali, giovani progetti musicali e artisti affermati nel panorama italiano.

La serata di mercoledì 15 luglio, a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 22:30 con il dj set di “A Hot Star” per poi lasciare spazio al concerto di HU. Si consiglia la prenotazione: per informazioni chiamare il numero 3737291035 (Michele).

Hu, al secolo Federica Ferracuti (classe 1994), è una cantante, producer, Dj e polistrumentista. Inizia a studiare musica all’età di 12 anni – partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione – per laurearsi alla triennale di musica elettronica presso il Conservatorio Rossini di Pesaro

Nel 2016 dà il via al suo progetto artistico HU, occupandosi della produzione sonora di alcuni lavori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin 2018, “Anotherness” per Malloni, Night Trailer Generator X Jagermeister (2019), Pan Ciok X Ferrero (2019).

Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello JAGER MUSIC LAB che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali, che la porteranno a fare un anno di residenza artistica presso gli studi di MAT ACADEMY / Roma, dove scrive una parte del suo primo disco.

Intanto, come Dj, inizia a girare in piccoli club e si presentano presto le prime big thing: farà il warm up al Fabrique (Milano) per il concerto Sold Out dei Coma Cose e a Gennaio 2020, scalda la pista dei Magazzini Generali in apertura a The Bloody Beetroots. Collabora con i Temporary Store di Asian Fake, suonando ad un evento per Eastpak ed uno per Diadora.

Il 26 giugno è uscito NEON, il suo primo singolo che ha già catturato l’attenzione delle maggiori riviste di settore: HU è pronta a far scatenare il GEKO.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.