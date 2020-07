SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella notte tra l’11 e 12 luglio i controlli in Riviera non sono stati svolti solo per il rispetto dell’ordinanza anti-alcool d’asporto.

Una particolare attenzione delle Forze dell’Ordine è stata rivolta nei confronti di alcuni locali di pubblico spettacolo per verificare il rispetto delle limitazioni imposte in materia di prevenzione della diffusione del contagio.

“Avevo chiesto espressamente alla Polizia Municipale di svolgere un controllo specifico sul rispetto, nei locali, delle regole su assembramenti e uso di dispositivi di protezione – dice il sindaco Pasqualino Piunti – stamattina ho già ricevuto una prima informativa a cui seguirà una relazione dettagliata che sarà supportata dalla documentazione raccolta. Non escludo che nei prossimi giorni possano essere presi adeguati provvedimenti”.

