In viale Buozzi e vicino all’ex Mattatoio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco in Riviera e nell’entroterra.

Tra la notte dell’11 e 12 luglio pompieri impegnati prima a San Benedetto in viale Buozzi per dei rami pericolanti e a Ripatransone, vicino all’ex mattatoio per uno smottamento.

Si è provveduti alla messa in sicurezza, interventi durati circa un paio di ore.

