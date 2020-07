MONTEPRANDONE – “Nei giorni scorsi un nostro concittadino ha rinvenuto e subito consegnato alla Polizia Locale di Monteprandone un portafogli contenente una ingente somma di denaro. L’oggetto smarrito è stato prontamente restituito al proprietario”.

Così in una nota il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, l’11 luglio.

“Gesti come questo, per nulla scontati, vanno sottolineati affinché il senso civico e l’onestà dimostrati, suscitino in tutti noi sentimenti di rinnovata fiducia verso il prossimo – conclude il primo cittadino – Grazie Davide Grilli da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza”.

