SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momenti di apprensione in Riviera nel pomeriggio dell’11 luglio.

A San Benedetto, nei pressi della spiaggia Marina di Nico vicino la concessione 114, bambini in difficoltà al largo a bordo di una sorta di “zattera”.

In acqua sono giunti il bagnino Alessandro Alesi, insieme a dei familiari dei bimbi e la Guardia Costiera con un gommone e uomini sulla battigia.

I piccoli, dai 5 ai 9 anni, sono stati portati a riva. Non ci sono state conseguenze gravi per fortuna, una bambina di 9 anni che aveva bevuto un po’ troppa acqua è andata in ospedale per accertamenti. Si tratta di una famiglia di origine macedone e residente ad Ascoli Piceno.

Poco dopo anche un altro bambino di 10 anni, sambenedettese, è stato salvato dal bagnino Alessandro Alesi, il ragazzino si era trovato difficoltà al largo rischiando di annegare. Ad allertare l’addetto è stata la mamma.

