MASSIGNANO – Scontro nel pomeriggio del 10 luglio nell’entroterra tra il confine Piceno e Fermano.

Vicino Massignano incidente stradale: un’auto si è ribaltata sulla carreggiata, cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale cuprense.

A bordo tre persone, una ragazza e due ragazzi, soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Tutti e tre sono stati portati in ospedale a San Benedetto per ulteriori cure mediche.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.