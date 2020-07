SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2019/20 dell’atleta Felice Cutolo.

Felice, atleta classe 1996, può ricoprire le posizioni di guardia e play-maker. Cresciuto cestisticamente nella Virtus Basket Rionero ha poi indossato le maglie di Potenza, Chieti e Mosciano sempre in serie C.

Queste le sue prime dichiarazioni alla stampa: “Sono molto contento della scelta di venire a giocare a San Benedetto , ringrazio ovviamente il coach Alfredo Minora per avermi fortemente voluto , e tutta la società per l’opportunità e la fiducia riposta in me. Di certo darò alla squadra tutto il mio entusiasmo e la mia competitività cercando di dare il massimo ogni giorno. Non vedo l’ora di sapere quando inizieremo a lavorare e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra”.

