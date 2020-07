MONTEPRANDONE – L’Osservatorio Socio Economico della Banca del Piceno organizza, il prossimo 11 luglio, un webinar gratuito su “Caratteristiche socio-economiche dell’Area Picena: focus sulla transizione imprenditoriale”. L’iscrizione si effettua sul sito bancadelpiceno.bcc.it.

L’incontro, coordinato dal professor Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, avrà inizio alle ore 10,30, con i saluti iniziali di Gabriele Magrini Alunno, Direttore della Banca d’Italia di Ancona, del Presidente Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, di Carlo Cantalamessa, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno e dell’Unione Regionale degli Ordini Commercialisti delle Marche e del Presidente della Banca del Piceno, Aldo Mattioli.

“Siamo particolarmente interessati alle analisi di lungo periodo – ha affermato il Presidente Mattioli – e sensibili al tema della transizione imprenditoriale, che è stato al centro di un approfondimento speciale anche all’interno della pubblicazione “Focus Economia 2019” curata dal nostro Osservatorio, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Con l’apertura della filiale di Civitanova Marche, abbiamo rafforzato la nostra presenza in un territorio, quello tra la provincia di Macerata e la provincia di Teramo, in cui su circa settantamila imprese attive il 98% ha meno di 50 addetti ed in cui, quindi, l’argomento del passaggio generazionale è di vitale importanza”.

Il professor Francesco Maria Chelli, Professore dell’Università Politecnica delle Marche, parlerà di “Andamento demografico: dati (noti) che continuano a sorprendere”, mentre il Rettore dell’ Università Politecnica delle Marche e Professore di Marketing Business to Business alla Luiss, Gianluca Gregori, presenterà i risultati dell’indagine “Un’economia in transizione”.

Il “passaggio generazionale nel Wealth management”, a cura di Gianluca Talato, Direttore Private e Wealth Management IccreaBanca, sarà l’ultimo intervento prima del collegamento con gli imprenditori e le loro storie di transizione imprenditoriale.

A tal proposito, interverranno il dottor Francesco Balloni, Direttore CNA Ascoli Piceno, Roberta Loreti , Gruppo Marconi Logistica di San Benedetto del Tronto, Matteo Ascani e Roberto Osimi del Gruppo Baden Haus spa di Centobuchi di Monteprandone ed Andrea Moreschini del Gruppo Moreschini srl di Monterubbiano.

Le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale della Banca del Piceno, Franco Leone Salicona: “Sarà importante trasformare il problema della transizione generazionale in un’opportunità da concretizzare nel minor tempo possibile, perché in base al Global Family Survey realizzato dalla Deloitte, le aziende italiane che hanno dichiarato di essere pronte alla successione futura interna sono solo il 39% del totale, il 14% ha un vero e proprio piano di successione per la posizione di CEO ed il 43% lo ha formalizzato: il 60% ha dichiarato di non avere alcun piano. In un contesto economico caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, questo ritardo può avere conseguenze che è necessario scongiurare”.

