SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, ha effettuato questa mattina una visita ispettiva alla Compagnia e alla Sezione Navale di San Benedetto del Tronto.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Regionale Marche, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, dal Comandante Provinciale Ascoli Piceno, Colonnello Michele Iadarola, dal Comandante Interinale del Roan Ancona, Tenente Colonnello Pietro Spanò e dal Comandante Compagnia, Capitano Angelo Nicola De Benedetto.

Il Comandante Interregionale, al termine del briefing operativo sulle principali attività investigative in corso, ha incontrato una ristretta rappresentanza di militari a cui ha espresso apprezzamenti per l’intenso e particolare approccio operativo mostrato nel periodo dell’emergenza e per l’alto livello dei risultati veicolati verso il contrasto e la repressione di ogni forma di illegalità e per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul mare, in virtù delle prerogative di specificità attribuite al Corpo.

Nel prosieguo della giornata tra le Fiamme Gialle sambenedettesi, il Generale Galdino ha visitato la banchina del locale porto dove sono ormeggiati i mezzi navali.

