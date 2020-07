Nel cantiere è ricompresa anche la pineta Ricciotti, per il prolungamento del percorso ciclabile fino al centro e per aumentare sia la sicurezza, sia l’accessibilità della Bambinopoli al suo interno

GROTTAMMARE – Procedono spediti i lavori di riqualificazione di Piazza Stazione e aree limitrofe a Grottammare, avviati immediatamente dopo lo sblocco dei cantieri imposto a causa dell’emergenza sanitaria.

L’assessore alle Opere Pubbliche Manolo Olivieri aggiorna sullo stato dell’opera: “L’amministrazione è molto soddisfatta dei lavori in corso in piazza Stazione, che procedono secondo il cronoprogramma stabilito. C’è molta attesa per questa riqualificazione, e non solo da parte dei residenti del quartiere, che potranno godere di spazi rinnovati. L’impatto dei lavori, infatti, sarà determinante soprattutto per aggiornare il ruolo strategico della stazione ferroviaria di Grottammare nell’ambito delle politiche sulla mobilità alternativa”.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Stazione è inquadrato in un contesto di revisione generale del quartiere immediatamente a nord del centro cittadino. Approvato dalla Giunta comunale nel dicembre 2019 prevede sia il rinnovamento degli spazi pedonali e di socializzazione, sia il miglioramento della viabilità della zona. L’opera mette al centro una diversa configurazione dell’attuale rotatoria davanti alla Stazione ferroviaria, per consentire il transito di automezzi di notevoli dimensioni come, per esempio, gli autobus, e ripensa anche le aree limitrofe alla piazza. In particolare, verrà migliorato il sistema di collegamento ciclabile tra lo scalo ferroviario e il centro di Grottammare. Il cantiere è stato avviato nel maggio scorso. E’ previsto un tempo di 120 giorni per la conclusione dei lavori.

Il valore complessivo della riqualificazione, progettata dai tecnici del servizio Progettazione Opere pubbliche, è di 97 mila euro. L’intervento prevede, oltre alla revisione degli aspetti funzionali già citati, una serie di altre opere collaterali: il rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione delle sedute e nuovi arredi verdi nella pinetina prossima all’ingresso del parcheggio Stazione.

Nel cantiere è ricompresa anche la pineta Ricciotti, per il prolungamento del percorso ciclabile fino al centro e per aumentare sia la sicurezza, sia l’accessibilità della Bambinopoli al suo interno, installando nuovi giochi per accogliere bambine e bambini con disabilità.

L’impresa al lavoro è la ditta De Marcellis Marcello di Basciano, che si è aggiudicata le opere per l’importo complessivo di 76.315,45 euro.

