Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, il conducente avrebbe abbandonato il mezzo e non si sarebbe fatto trovare sul luogo del sinistro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anomalia e scontro in Riviera alle prime ore del 9 luglio.

Intorno alle 2 un’auto si è schiantata contro un new jersey vicino al Ballarin, direzione nord.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi ma il conducente non si è fatto trovare, avrebbe abbandonato il veicolo in mezzo alla strada lasciando perdere le proprie tracce.

Sono in corso indagini per risalire al proprietario e capire il perchè del suo allontanamento.

