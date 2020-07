MARTINSICURO – Blitz antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo.

In questi giorni i finanzieri della Compagnia di Giulianova hanno fermato in Martinsicuro un ragazzo nigeriano che percorreva in bicicletta il lungomare.

“Nel corso del controllo il giovane, evidenziando segni di nervosismo, è stato sottoposto ad approfondita perquisizione che ha consentito di rinvenire, occultata all’interno del tubo metallico ‘reggi-sella’ , 27 grammi di eroina, suddivisa in 11 dosi preconfezionate pronte per essere vendute” affermano dal Comando.

Il fermato, che ha tentato di darsi alla fuga, venendo prontamente bloccato dai militari ed è anche risultato con il permesso di soggiorno scaduto.

Il pusher è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo disposto dal Magistrato di turno.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

“L’operazione evidenza il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresenta ancora una delle principali fonti di arricchimento della delinquenza criminale anche organizzata” concludono le Fiamme Gialle.

