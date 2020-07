L’ex difensore della Samb, succede in panchina a Manolo Manoni e torna nel Club biancoceleste stavolta come tecnico della 1a squadra dove fino alla stagione 2018/19 era stato responsabile del settore giovanile ed alla guida della formazione Juniores. La scorsa stagione (2019/20) aveva guidato la Juniores della Sangiustese.

GROTTAMMARE – Il nuovo allenatore del Grottammare calcio per la stagione post covid 19 2020/21 sarà Massimiliano Zazzetta.

Dopo la salvezza ottenuta anche quest’anno, stavolta a tavolino (al momento dell’interruzione il Grottammare era terz’ultimo e dunque in piena zona play out, a -7 dalla salvezza diretta), per l’emergenza Covid 19 che ha impedito la prosecuzione del Campionato (interrotto dopo 23 giornate e con 7 ancora da giocare) e la disputa dei play out, il Club biancoceleste ha scelto il dopo Manolo Manoni.

A dire il vero per l’ex difensore della Samb Zazzetta che la scorsa stagione ha guidato la Juniores della Sangiustese, si tratta di un gradito ritorno nel Club biancoceleste visto che aveva già guidato fino alla stagione 2018/19 la formazione Juniores grottammarese ed era stato Responsabile del settore giovanile.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito e la pagina facebook del Grottammare calcio:

Il Grottammare Calcio 1899 da il bentornato al Sig. Massimiliano Zazzetta che rientra nella famiglia biancoceleste con il ruolo di Mister della prima squadra.

Nello Staff Tecnico saranno al suo fianco i confermatissimi Massimo Mariotti come preparatore atletico e Fabrizio Deogratias come allenatore dei portieri.

A loro buon lavoro.

RIEPILOGO ECCELLENZA MARCHE 2019/20:

CLASSIFICA FINALE : (Campionato interrotto causa covid 19 a 7 giornate dal termine)

Castelfidardo *(D)* 42,

Anconitana 40,

Atletico Gallo Colbordolo 39,

Porto d’Ascoli 37,

Forsempronese 36,

Montefano 36,

Vigor Senigallia 33,

Urbania 32,

Valdichienti Ponte 31,

Marina 31,

Atletico Alma Fano 28,

Atletico Azzurra Colli 24,

Fabriano Cerreto 24,

Grottammare 21,

San Marco Servigliano Lorese 20,

Sassoferrato Genga ^ 16.

*(D)* = Promosso direttamente in Serie D.

^= Direttamente retrocesso in Promozione Marche.

STATISTICHE GROTTAMMARE 2019/20:

Serie negativa in corso: 2 ko consecutivi (1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: 4 (1-0 interno sul neutro di Marina di Altidona [Fermo] col San Marco Servigliano Lorese alla 2a giornata, altro 1-0 interno, stavolta al Pirani di Grottammare col Valdichienti Ponte alla 9a, 0-1 a Castelfidardo alla 10a ed altro 1-0 interno, stavolta col Sassoferrato Genga alla 16a)

Pareggi: 9 (0-0 sul campo del Sassoferrato Genga alla 1a giornata, altro 0-0 esterno, stavolta ad Ancona sul terreno dell’Anconitana alla 3a, 2-2 “interno” sul neutro di Marina di Altidona [Fermo] con l’Urbania alla 4a, 0-0 “interno”, sempre sul neutro di Marina di Altidona [Fermo] con l’Atletico Alma alla 5a, altro 0-0 interno, stavolta con l’Atletico Gallo Colbordolo all’11a, 1-1 sul campo del Montefano alla 12a, 0-0 interno con l’Atletico Azzurra Colli alla 15a, 2-2 a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 20a e 0-0 interno col Fabriano Cerreto alla 21a)

Sconfitte: 10 (2-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 6a giornata, 0-1 “interno” sul neutro Fratelli Veccia di Cupra Marittima [Ascoli Piceno] con la Vigor Senigallia alla 7a, 3-1 il derby piceno-rivierasco a Porto d’Ascoli all’8, 1-2 interno con la Forsempronese alla 13a, 1-0 a Montemarciano, sul campo del Marina alla 14a, altro 1-0 esterno, stavolta a Servigliano [Fermo], sul campo del San Marco Lorese alla 17a, 1-3 interno con l’Anconitana alla 18a, 2-1 ad Urbania alla 19a, 1-0 a Senigallia alla 22a e 0-2 interno nel derby piceno-rivierasco di ritorno col Porto d’Ascoli alla 23a)

Gol fatti: 14 (7 in casa e 7 fuori) con 5 diversi marcatori: Ciabuschi (4), De Cesare (3), De Panicis (4), Stefano Ferrari (1) e Lanza (2). Non segna da 3 gare consecutive (270 minuti effettivi).

Gol subiti: 23 (10 in casa e 13 in trasferta).

Differenza reti: -9 (14-23)

Capocannonieri: Jonathan Ciabuschi e Michele De Panicis con 4 reti a testa.

Punti interni: 14 (su 12 gare interne), frutto di 3 successi, 5 pareggi e 4 ko interni.

Punti esterni: 7 (su 11 gare esterne), frutto di un successo, 4 pareggi e 6 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 7 (2 ciascuno per Lanza per doppia ammonizione alla alla 6a giornata e per proteste condite da applauso irrisorio all’arbitro alla 13a e Mattia Marini per fallo da ultimo uomo alla 6a giornata e direttamente dalla panchina per accese e colorite proteste alla 23a, ed una a testa per: Capitan De Cesare per aver colpito Lispi del Fabriano Cerreto con una gomitata al volto alla 6a giornata, l’attaccante gambiano Ansumana Jallow per un colpo proibito a Gesuè alla 17a giornata e Ciabuschi per aver colpito il portiere del San Marco Servigliano Andrea Testa sempre alla 17a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 62.

Media inglese: -26.

Nella Coppa Italia d’Eccellenza Marche la squadra di Manolo Manoni (Confermato) è stata subito eliminata agli ottavi dal San Marco Servigliano Lorese.

L’andata al Comunale Settimi di Servigliano (Fermo) è finita 1-1 (16’Andrea Censori [S.M.S.L.], 85’De Cesare [G]. All’83’espulso Paglialunga del San Marco Lorese per doppia ammonizione), mentre il match di ritorno giocato al Comunale Fratelli Veccia di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) è terminato 0-2 (41’Alessandro Mattioli, 84’Mallus) per il San Marco Lorese.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2019/20:

ANDATA 2019/20-1a Giornata, domenica 15 settembre 2019: Sassoferrato Genga-Grottammare 0-0; 2a Giornata, domenica 22 settembre al Comunale Fratelli Bagalini di Marina di Altidona (Fermo): Grottammare-San Marco Servigliano Lorese 1-0 (65’De Panicis); 3a Giornata, domenica 29 settembre: Anconitana-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 6 ottobre al Comunale Fratelli Bagalini di Marina di Altidona (Fermo): Grottammare-Urbania 2-2 (22’Bozzi [U], 41’Ciabuschi [G], 57’Lucciarini [U], 83’De Panicis [G]); 5a Giornata, domenica 13 ottobre al Comunale Fratelli Bagalini di Marina di Altidona (Fermo): Grottammare-Atletico Alma 0-0; 6a Giornata, domenica 20 ottobre: Fabriano Cerreto-Grottammare 2-1 (40’Davide Montagnoli su rigore, 43’Lispi, 45’Ciabuschi [G]. Espulsi tutti tra le fila del Grottammare: al 48’Mattia Marini per fallo da ultimo uomo su Montagnoli, all’82’Capitan De Cesare per aver colpito al volto Lispi con il gomito alto ed all’87’Lanza per doppia ammonizione); 7a Giornata, sabato 26 ottobre al Comunale Fratelli Veccia di Cupra Marittima [Ascoli Piceno]: Grottammare-Vigor Senigllia 0-1 (68’Matteo Piergallini); 8a Giornata, domenica 3 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 3-1 (4’Verdesi, 12’Giorgio Valentini, 32’De Cesare [G], 46’p.t. Tittarelli); 9a Giornata, domenica 10 novembre: Grottammare-Valdichienti Ponte 1-0 (41’Ciabuschi); 10a Giornata, domenica 17 novembre: Castelfidardo-Grottammare 0-1 (54’Stefano Ferrari); 11a Giornata, domenica 24 novembre: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo 0-0; 12a Giornata, domenica 1°dicembre: Montefano-Grottammare 1-1 (42’Palmucci [M], 90’Lanza [G]); 13a Giornata, domenica 8 dicembre: Grottammare-Forsempronese 1-2 (11’Massimo Conti, 42’De Cesare [G], 59’Luca Paradisi. Al 27’Valerio Carboni del Grottammare ha fallito un rigore, calciandolo alto sopra la traversa. All’89’espulso Lanza del Grottammare per proteste condite da applauso irrisorio all’arbitro); 14a Giornata, domenica 15 dicembre: Marina-Grottammare 1-0 (66’Pierandrei. Al 2’Valerio Carboni del Grottammare, ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Andrea Castelletti. Al 55’Pierandrei del Marina ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Beni); 15a Giornata, domenica 22 dicembre: Grottammare-Atletico Azzurra Colli 0-0. Sosta natalizia di una settimana.

RITORNO 2020– 16a giornata, domenica 5 gennaio 2020: Grottammare-Sassoferrato Genga 1-0 (61’De Panicis); 17a giornata, domenica 12 gennaio: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare 1-0 (78’Giorgio Galli) ; 18a Giornata, domenica 19 gennaio: Grottammare-Anconitana 1-3 (29’De Panicis [G], 37’Giambuzzi, 51’Liccardi, 88’Nicola Fiore); 19a Giornata, domenica 26 gennaio: Urbania-Grottammare (25’e 47’Lucciarini, 94’De Cesare [G]) ; 20a Giornata, domenica 2 febbraio: Atletico Alma Fano-Grottammare 2-2 (23’Federico Benvenuti [A.A.F.], 57’Michele Gabbianelli [A.A.F.], 70’Ciabuschi [G], 95’Lanza [G]); 21a Giornata, domenica 9 febbraio: Grottammare-Fabriano Cerreto 0-0; 22a Giornata, domenica 16 febbraio: Vigor Senigallia-Grottammare 1-0 (2’Rotondo); 23a Giornata, domenica 23 febbraio: Grottammare-Porto d’Ascoli 0-2 (5’Samuele Ruggeri, 37’Giorgio Valentini. Al 16’espulsi entrambi tra le fila del Grottammare direttamente dalla panchina il tecnico Manoni ed il difensore centrale Mattia Marini, entrambi per accese e colorite per proteste);

24a Giornata, domenica 1°marzo ore 15: Valdichienti Ponte-Grottammare non disputata; 25a Giornata, domenica 8 marzo ore 15: Grottammare-Castelfidardo non disputata; 26a Giornata, domenica 15 marzo ore 15: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare non disputata; 27a Giornata, domenica 22 marzo ore 15: Grottammare-Montefano non disputata; 28a Giornata, domenica 29 marzo ore 16: Forsempronese-Grottammare non disputata; 29a Giornata, domenica 5 aprile ore 16: Grottammare-Marina non disputata; 30a ed ultima Giornata, sabato 11 aprile ore 16: Atletico Azzurra Colli-Grottammare non disputata.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie (Eccellenza e Promozione). Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2020/21 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001 ed uno nato nel 2002.

ECCELLENZA CALCIO 2019/20

Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che erano in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza al momento dello stop forzato causa covid 19 e che dunque approderanno in Serie D:

Abruzzo : Castelnuovo Vomano

Basilicata: Lavello che aveva chiuso Regular Season a pari punti [64] col Rotonda Calcio dopo 25 giornate (a 5 turni dal termine) ma a parità anche di scontri diretti [quello di ritorno nemmeno disputato per emergenza covid 19), risulta 1°in classifica ed è dunque promosso grazie ad una migliore differenza reti (55 vs 51). Il Rotonda Calcio è stato comunque ripescato.

Calabria: San Luca

Campania: Afragolese (Nel Girone A) e Santa Maria Cilento (Nel Girone B )

Emilia Romagna: Bagnolese (Nel Girone A) ed Marignanese (Nel Girone B)

Friuli Venezia Giulia: Manzanese

Lazio: Montespaccato (Nel Girone A) ed Insieme Ausonia (Nel Girone B )

Liguria: Imperia

Lombardia (unica regione che ha tre Gironi d’Eccellenza): Busto 81 (Nel Girone A), Casatese (Nel Girone B) e Telgate (Nel Girone C)

Marche: Castelfidardo

Molise: Comprensorio Vairano

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Pont Donnaz Hone Arnad E. (Nel Girone A) e Derthona che aveva chiuso Regular Season a pari punti [43] col Saluzzo dopo 21 giornate [a 9 turni dal termine] è risulta 1°in classifica ed è dunque promosso per aver vinto [4-1] lo scontro diretto interno mentre quello di ritorno è finito 0-0, ma il Saluzzo comunque è stato poi ripescato (Nel Girone B)

Puglia: Molfetta

Sardegna: Carbonia

Sicilia: Dattilo Noir (Nel Girone A ) e Paternò (Nel Girone B)

Toscana: Pro Livorno Sorgenti (Nel Girone A) e Badesse (Nel Girone B).

Trentino Alto Adige: Trento

Umbria: Tiferno Lerchi

Veneto: Sona (Nel Girone A) e Union San Giorgio Sedico (Nel Girone B).

In neretto le squadre che saranno promosse in serie D.

I Play Off Nazionali d’Eccellenza quest’anno non saranno disputati e la Coppa Italia Dilettanti non sarà completata.

Alle squadre sopra citate si sono poi aggiunte 7 ripescate: Città di Sant’Agata (Sicilia Girone B), Puteolana (Campania Girone A), Rotonda Calcio (Basilicata), Saluzzo (Piemonte e Valle D’Aosta Girone B), Sestri Levante (Liguria), Tre Pini Matese (Molise) e Vis Nova Giussano (Lombardia Girone B).

Criteri di definizione esiti competizioni LND 2019-2020

Tabella punteggi ripescaggi Eccellenza per la Serie D 2020-2021

Domande di ammissione al Campionato Serie D 2020-2021 Società non aventi diritto

Le squadre di Serie D retrocesse direttamente in Eccellenza sono:

Girone A: Fezzanese (15a nonostante avesse i stessi punti [26] di Bra 13° e Ghivizzano 14° che invece sono salve per la migliore media punti e per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti), Vado (16°), Verbania (17°) e Ligorna (18°);

Girone B (a 20 squadre): Levico Terme (17°), Milano City (18°), Dro Alto Garda (19°) ed Inveruno (20°);

Girone C (a 20 squadre): Vigasio (17°nonostante avesse gli stessi punti 30 del Montebelluna 16°e dunque salvo per un miglior quoziente punti ed un miglior andamento negli scontri diretti), Tamai (18°), San Luigi (19°) e Villafranca Veronese (20°);

Girone D: Sammaurese (15a nonostante avesse addirittura un punto in più [26 vs 25] del Crema 14°che invece è salvo per la migliore media punti avendo disputato una gara in meno [24 vs 25]), Ciliverghe Mazzano (16°nonostante avesse gli stessi punti [25] del Crema 14°che invece è salvo per la migliore media punti avendo disputato una gara in meno [24 vs 25] visto che anche negli scontri diretti erano pari), Alfonsine (17a) e Savignanese (18a);

Girone E: Pomezia (15°), Bastia (16°), Ponsacco (17°) e Tuttocuoio (18°);

GIRONE F: Sangiustese (15a), Avezzano (16°), Chieti (17°) e Jesina (18a);

Girone G: Città di Anagni (15°), Pro Calcio Tor Sapienza (16a), Ladispoli (17°) e Budoni (18°);

Girone H: Grumentum Val d’Agri (15°nonostante avesse gli stessi punti [27] del Nardò 16° e della Nocerina 14a e dunque salva per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti]), Nardò (16°nonostante avesse gli stessi punti [27] del Gruentum 15° e della Nocerina 14a e dunque salva per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti]), Fc Francavilla (17°) ed Agropoli (18°);

Girone I: Corigliano Calabro (15°nonostante avesse gli stessi punti [25] del Roccella 14°e dunque salvo per il miglior andamento negli scontri diretti), Marsala (16°), San Tommaso (17°) e Palmese (18a).

I play out non verranno disputati.

Intanto i ricorsi delle squadre retrocesse (comprese Sangiustese e Jesina) dalla Serie D in Eccellenza sono stati tutti respinti dal Collegio di Garanzia del Coni che ha dunque confermato la decisione ratificata dal Consiglio Federale.

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie (Eccellenza e Promozione). Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2020/21 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001 ed uno nato nel 2002.

ECCELLENZA MARCHE (che tornerà a 18 squadre) 2020/21:

ANCONITANA

ATLETICO ALMA FANO (?)

ATLETICO ASCOLI (ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B)

ATLETICO AZZURRA COLLI

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A)

JESINA (Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima)

FABRIANO CERRETO

FORSEMPRONESE

GROTTAMMARE

MARINA

MONTEFANO

PORTO D’ASCOLI

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (?)

SANGIUSTESE (Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a)

URBANIA

VALDICHIENTI PONTE

VIGOR SENIGALLIA

Rispetto alle scorse stagioni manca per ora la vincitrice dei Play Off Inter-Girone (A vs B) di Promozione (quest’anno non disputati causa emergenza covid 19)

(?)= A rischio iscrizione

Queste le 18 squadre che ad oggi dovrebbero comporre il prossimo massimo Campionato Regionale marchigiano salvo ripescaggi o altri colpi di scena.

La quota d’iscrizione per il Campionato d’Eccellenza è di €. 2.500,00. Le squadre sopra citate aventi dirito si potranno iscrivere dal 24 luglio al 7 agosto (fino alle ore 19) 2020.

In neretto le squadre nuove rispetto alla stagione 2019/20.

Bocciata almeno per ora l’idea di un’Eccellenza Marche a 2 Gironi (A e B) a 12 squadre ciascuno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.