GROTTAMMARE – Torna domani, martedì 7 luglio, lungo le isole pedonali del centro il Mercatino De Le Grotte. L’edizione 2020 ha raccolto l’adesione di circa 50 operatori che ogni martedì di luglio e agosto esporranno oggetti unici e opere della creatività e dell’ingegno, tra Corso Mazzini e il Lungomare della Repubblica, dal pomeriggio fino a tarda sera.

Il Mercatino De le Grotte è un’iniziativa di accoglienza turistica organizzata dall’assessorato alle Attività produttive per valorizzare i talenti e la manualità di artigiani, hobbisti e creativi. L’assegnazione dei posti, infatti, è equamente suddivisa tra le tre categorie di partecipanti, in tutto 47 (su 75 posti disponibili) per l’edizione 2020, secondo le graduatorie formulate dal personale del SUAP nelle settimane precedenti: 14 sono gli artigiani, 17 gli hobbisti e 16 i creativi, provenienti da varie province marchigiane e abruzzesi.

Anche per il Mercatino De Le Grotte valgono le misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus: gli assegnatari dovranno dotarsi di teli laterali per isolare il gazebo, corda o catena bianca e rossa da posizionare davanti al banco, gel igienizzante e dpi previsti in materia di prevenzione COVID-19.

“Il Mercatino De Le Grotte torna a proporsi nella formula che l’ha visto vincente negli scorsi anni, seppur con qualche piccolo cambiamento dovuto al distanziamento da tenere per le normative anti-covid –dichiara l’assessore Lorenzo Rossi -. La gestione pubblica che abbiamo sperimentato assicura, infatti, maggiore qualità, poiché prevalgono i prodotti fatti a mano, minori costi per i partecipanti e maggiori incassi per il Comune, che è l’organizzatore diretto, e anche un minore impatto sui parcheggi, in quanto si tratta di piccoli operatori. Ringrazio il personale dell’ufficio Commercio per aver dato seguito anche quest’anno a un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.