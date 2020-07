Lunghe operazioni di svuotamento e messa in sicurezza della struttura

MONTEPRANDONE – Vigili del Fuoco al lavoro dal 3 luglio nella zona industriale di Centobuchi per l’incendio di un silos pieno di segatura in un’azienda. Intervento tempestivo poiché scongiurata una possibile esplosione.

Le fiamme sono state spente in quella giornata ma la rimessa è stata tenuta sotto controllo per diversi giorni.

In corso, infatti, questo weekend e in questo inizio di settimana le lunghe operazioni di svuotamento e messa in sicurezza della struttura.

