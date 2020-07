Padovani (giunti quinti) dopo aver eliminato la Samb, si ripetono stavolta vincendo (1-0) ed eliminando la Feralpisalò (6a). Colpaccio degli alabardati (giunti ottavi) che sconfiggono a domicilio sul neutro di Bressanone l’Alto Adige (4°) ad 11 minuti dalla fine. Nel Girone A oltre al Novara che ha vinto (0-3) a tavolino col Pontedera, avanza l’Alessandria che batte (3-2) il Siena. In quello C avanti Potenza e Ternana a cui basta ad entrambe un pari (1-1) per eliminare Catanzaro e Catania. Alle 6 squadre qualificate al 3° turno (Ottavi-1a Fase Nazionale) in gara unica si aggiungono le terze classificate: Renate, Carpi e Monopoli e la Juventus B vincitrice della Coppa Italia, che hanno riposato in queste prime 2 fasi dei Gironi. All’interno tutti i risultati del 2°Turno dei tre Gironi e gli abbinamenti (stabiliti dal sorteggio tra cui Juventus B-Padova) dei quarti.

Girone A-

La Carrarese (2a) ha riposato nel 1° e 2°Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Renate (3°) e la Juventus B Under 23 (vincitrice della Coppa Italia di Serie C) hanno riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Pontedera (4°) avrebbe dovuto riposare solo nel 1°turno (Fase Girone) in gara unica, entrando poi in gioco nel 2° (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio ma ha rinunciato a partecipare.

Girone B-

La Reggiana (2a) ha riposato nel 1° e 2°Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Carpi (3°) ha riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Sudtirol Alto Adige (4°) ha riposato solo nel 1° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio.

Girone C-

Il Bari (2°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) turno in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Monopoli (3°) ha riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Potenza (4°) ha riposato solo nel 1° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio.

Risultati 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) e a porte chiuse di domenica 5 luglio 2020:

Girone A:

Pontedera (4°)- Novara (7°) 0-3 a tavolino per rinuncia del Pontedera

Alessandria (5a)-Robur Siena (6a) 3-2 (5’Arrighini, 12’Gerli [R.S.] con una conclusione a palombella da centrocampo, 76’Eusepi, 81’Dario D’Ambrosio [R.S.], 85’Sartore. Al 32’espulso il portiere del Siena Confente per avr toccato seppur involontariamente il pallone con le mani fuori dall’area)

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Girone B:

Sudtirol Alto Adige (4°)-Triestina (8a) [Match giocato al Comunale di Bressanone (Bolzano)] 0-1 (79’Davide Brivio. All’83’espulso Giorico della Triestina per doppia ammonizione)

Padova (5°)-Feralpisalò (6a) 1-0 (68’Ronaldo Pompeu Da Silva. Al 58’espulso il Diesse del Padova Sean Sogliano per offese all’indirizzo del tecnico della Feralpi Stefano Sottili).

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Girone C:

Potenza (4°)-Catanzaro (7°) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 1-1 (20’Jacopo Murano [P], 94’Francesco Urso [C])

Ternana (5a)-Catania (6°) 1-1 (43’Kevin Biondi [C], 79’Jonathan Alexis Ferrante [T]. Al 90’espulso per proteste il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli).

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono alla Fase Nazionale (Ottavi) in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 6 squadre che accedono alla Fase Nazionale, il 3° Turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-ottavi in gara unica di giovedì 9 luglio 2020). A queste squadre qualificate si aggiungono le terze classificate: Renate (Girone A), Carpi (Girone B) e Monopoli (Girone C) e la Juventus B Under 23 vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che in quanto teste di serie giocheranno in casa la gara di ritorno, così come il Potenza (anch’esso testa di serie, in quanto migliore 4a classificata o meglio dire in questo caso unica 4a rimasta in corsa).

Programma 3°Turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale in gara unica di giovedì 9 luglio 2020 in casa delle squadre meglio-classificate o teste di serie):

Gara 1 ore 20,45: Monopoli (3° classificato nel Girone C)-Ternana (5a classificata nel Girone C), sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport

Gara 2 ore 20,30: Juventus B Under 23 (vincitrice della Coppa Italia di Serie C)-Padova (5°classificato nel Girone B)

Gara 3 ore 20,30: Carpi (3° classificato nel Girone B)- Alessandria (5a classificata nel Girone A)

Gara 4 ore 20,30: Renate (3°classificato nel Girone A)-Novara (7° classificato nel Girone A)

Gara 5 ore 20,30: Potenza (4° classificato nel Girone C)-Triestina (8a classificata nel Girone B).

A conclusione delle 5 gare uniche, risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, risulterà vincente la squadra testa di serie e dunque meglio classificata al termine della Regular Season (nel caso della Juventus B l’aver vinto la Coppa Italia, la rende meglio posizionata). Le 5 squadre vincitrici accederanno poi al 4° Turno (2a Fase Nazionale-Quarti di finale).

Riepilogo risultati e marcatori 1° Turno (1a Fase Gironi) in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di martedì 30 giugno 2020 a porte chiuse :

Girone A:

Alessandria (5a)-Aurora Pro Patria (11a) 3-0 a tavolino per rinuncia della Pro Patria

Robur Siena (6a)-Arezzo (9°) 3-0 a tavolino per rinuncia dell’Arezzo

Novara (7°)-Albinoleffe (8°) 0-0

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Girone B:

Padova (5°)-SAMB (10a) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 0-0 (Espulsi entrambi per proteste: al 79’il vice-allenatore del Padova Raffaele Longo ed al 92’il Diesse della Samb Pietro Fusco)

Feralpisalò (6a)-Modena (9°) 3-0 a tavolino per rinuncia Modena

Piacenza (7°)-Triestina (8a) 0-3 a tavolino per rinuncia del Piacenza.

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Girone C:

Ternana (5a)-Avellino (10°) [Gara giocata in posticipo mercoledì sera 1°luglio] 0-0

Catania (6°)-Virtus Francavilla (9a) 3-2 (11’Leonardo Perez [V.F.], 20’Federico Nahuel Vazquez [V.F.], 24’Kevin Biondi, 56’Alessio Curcio su rigore, 92’Giovanni Pinto. Al 65’espulso l’attaccante argentino della Virtus Francavilla Federico Nahuel Vazquez per doppia ammonizione)

Catanzaro (7°)-Teramo (8°) 0-0 (Espulsi entrambi tra le fila del Teramo: all’83’Matteo Piacentini per doppia ammonizione ed al termine del match Riccardo Cappa per aver protestato con tono minaccioso ed usando frasi offensive all’indirizzo del Direttore di gara).

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Ricordiamo che in tutti e tre i Gironi (A, B e C) le squadre che hanno pareggiato in casa, così come quelle che hanno vinto, accedono al 2° turno in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 9 squadre che accedono al 2° Turno. A queste squadre qualificate si sono aggiunte le quarte classificate: Pontedera che però ha rinunciato alla partecipazione (Girone A), Sudtirol Alto Adige (Girone B) e Potenza (Girone C).

PLAY OUT (Andata a porte chiuse sabato 27 giugno in casa della peggio classificata e ritorno sempre a porte chiuse martedì 30 giugno in casa della meglio classificata)

GIRONE A :

Gare d’andata:

Pianese (19a)-Pergolettese (16a) 0-0 (All’86’espulso Dierna della Pianese per aver rifilato una manata al volto ad Alessio Canessa).

Olbia (18°)-Giana Erminio (17a) 1-0 (55’autorete di Fabio Perna su corner dalla sinistra battuto da Giandonato).

Gare di ritorno:

Pergolettese (16a)-Pianese (19a) [Gara giocata al Comunale Leonardo Garilli di Piacenza] 3-3 (3’Francesco Pio Russo [Pe], 9’Rinaldini [Pi], 16’Rinaldini [Pi] su rigore, 56’Carlo Manicone [Pi], 66’Matteo Brero [Pe], 75’Nicola Ciccone [Pe]. Al 51’espulso Edoardo Duca della Pergolettese per doppia ammonizione)

Giana Erminio (17a)-Olbia (18°) 1-1 (4’Fabio Perna [G.E.] su rigore, 92’Ogunseye [O]. Espulsi entrambi tra le fila dell’Olbia: al 52’Nunzio Lella per doppia ammonizione ed al 61’Giandonato per un brutto fallo da dietro su Daniele Pinto)

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Pergolettese ed Olbia sono salve rimanendo in serie C, mentre Pianese e Giana Erminio retrocedono in Serie D.

GIRONE B:

Gare d’andata:

Alma Juventus Fano (19a)-Ravenna (16°) 2-0 (49’Parlati, 55’Barbuti su rigore. Al 57’espulso Sirri del Ravenna per doppia ammonizione).

Arzignano Valchiampo (18°)-Imolese (17a) [Gara giocata al Comunale Gavagnin Nocini di Verona] 1-2 (5’Chinellato, 25’autorete di Gianmarco Piccioni che ha deviato nella propria porta un cross dalla destra di Garattoni, 88’Barzaghi [A.V.]).

Gare di ritorno:

Ravenna (16°)-Alma Juventus Fano (19a) 0-1 (33’Carpani)

Imolese (17a)-Arzignano Valchiampo (18°) 0-0 (Al 33’espulso Checchi dell’Imolese per una gomitata rifilata nella propria area a Bonalumi. Al 36’Daniele Rocco dell’Arzignano ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Gian Maria Rossi)

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Alma Juventus Fano ed Imolese rimanendo in serie C, mentre Ravenna ed Arzignano Valchiampo retrocedono in Serie D.

Ricordiamo che dopo il ko dell’andata al Comunale Raffaele Mancini di Fano il Ravenna ha esonerato il tecnico Luciano Foschi (che la scorsa stagione aveva guidato il Ravenna giunto 7° ai Play Off in cui venne poi eliminato al 2°turno pareggiando sul campo della Feralpisalò giunta 4a), sostituendolo con l’allenatore degli Allievi Nazionali Claudio Treggia.

GIRONE C:

Gare d’andata:

Rende (19°)-Az Picerno (16°) 1-0 (50’Loviso su punizione).

Bisceglie (18°)-Sicula Leonzio (17a) 0-1 (32’Bariti. Al 93’espulso Scardina della Sicula Leonzio per aver rifilato una gomitata al volto ad un calciatore avversario).

Gare di ritorno:

Az Picerno (16°)-Rende (19°) 3-0 (1’autorete di Origlio che ha deviato di testa nella propria porta un cross dalla sinistra di Walter Guerra, 22’Emmanuele Esposito con un pallonetto, 55’Francesco Pitarresi. Al 50’espulso Vitofrancesco del Rende per doppia ammonizione)

Sicula Leonzio (17a)– Bisceglie (18°) 1-0 (71’Emanuele Catania)

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Az Picerno e Sicula Leonzio sono salvi rimanendo in Serie C, mentre Rende e Bisceglie retrocedono in Serie D.

ALBO D’ORO RECENTE 3A SERIE:

Lega Pro:

2014/15: Girone A: Novara; Girone B: Ascoli (al posto del Teramo che aveva vinto torneo sul campo ma a cui poi è stato revocato titolo per illecito sportivo) ; Girone C: Salernitana. Supercoppa vinta poi dal Novara. Play Off Inter-Girone vinti dal Como (Girone A).

2015/16: Girone A: Cittadella; Girone B: Spal ; Girone C: Benevento. Supercoppa vinta poi dalla Spal. Play off Inter-girone vinti dal Pisa (Girone B).

2016/17: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a ed approdata fino alla 2a Fase dei Play Off dove è stata eliminata dal Lecce con 2 pareggi) : Venezia ; Girone C: Foggia. Supercoppa vinta poi dal Foggia. Play off Inter-girone vinti dal Parma (Girone B).

Serie C:

2017/18: Girone A: Livorno ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 3a ed approdata fino ai quarti di finale dei Play Off dove è stata eliminata dal Cosenza che poi li ha vinti) Padova ; Girone C: Lecce. Supercoppa vinta poi dal Padova. Play off Inter-girone vinti dal Cosenza (Girone C).

2018/19: Girone A: Virtus Entella ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 10a ed approdata ai Play Off dove è stata eliminata subito nel 1°turno dal Sudtirol Alto Adige) Pordenone ; Girone C: Juve Stabia. Supercoppa vinta poi dal Pordenone. Play off Inter-girone vinti da Trapani (Girone C) e Pisa (Girone A) vincitori rispettivamente della doppia finale 1 (contro il Piacenza) e della doppia finale 2 (ai supplementari contro la Triestina).

2019/20: Girone A: Monza ; Girone B: Lanerossi Vicenza Virtus ; Girone C: Reggina. Supercoppa salvo ripensamenti non sarà disputata quest’anno. Play off Inter-girone (in corso).

Sul fondo dell’articolo c’è l’Albo d’oro completo della 3a Serie.

SERIE B

Riepilogo risultati 31a giornata (12a di ritorno) di lunedì sera 29 giugno 2020 a porte chiuse:

Ascoli-Crotone 1-1 (60’Barberis [C], 78’Marcello Trotta [A])

Benevento-Juve Stabia 1-0 (71’Marco Sau. Al 24’espulso Luca Caldirola del Benevento per proteste condite da un’espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara)

Chievo-Frosinone 2-0 (54’Joel Obi, 55’Vignato)

Cittadella-Perugia 2-0 (40’su rigore e 56’sempre su rigore Davide Diaw)

Cosenza -Trapani 2-2 (20’Taugourdeau [T] su rigore, 37’Dalmonte [T], 40’Jaime Baez [C], 95’Raul Asencio [C]. Al 24′ Bruccini del Cosenza ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Carnesecchi. Al 63’espulso Luca Pagliarulo del Trapani per doppia ammonizione)

Livorno-Venezia 0-2 (19’Samuele Longo, 22’Capello)

Pescara-Empoli 1-1 (64’Ciciretti [E], 76’Riccardo Maniero [P] su rigore. Al 94’espulso direttamente dalla panchina per proteste il portiere di riserva dell’Empoli Branduani)

Pordenone-Virtus Entella (Gara giocata al Comunale Nereo Rocco di Trieste) 2-0 (52’Mazzocco, 91’Alberto Barison)

Salernitana-Cremonese (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-3 (6’e 67’Celar [C], 73’Dziczek [S] su rigore, 79’Di Tacchio [S], 86’Zortea [C] su tiro-cross, 95’Di Tacchio [S] su rigore. Espulsi: al 71’Arini della Cremonese per doppia ammonizione, all’81’Cristiano Lombardi della Salernitana per aver scagliato in segno di protesta il pallone in direzione dell’arbitro ed al 97’il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli per proteste)

Spezia-Pisa 1-2 (26’Emmanuel Gyasi [S], 38’ed 85’Michele Marconi)

Riepilogo risultati 32a giornata (13a di ritorno) di venerdì sera 3 luglio 2020 a porte chiuse:

Cosenza-Ascoli 0-1 (62’Scamacca)

Cremonese-Pescara 1-0 (5’Valzania)

Crotone-Benevento 3-0 (14′, 18’e 71’Simy)

Frosinone-Spezia 2-1 (14’Alessandro Salvi, 50’Galabinov [S] su rigore, 85’Luca Paganini)

Perugia-Pordenone 1-2 (2’Mazzocco, 5’Falzerano [Pe], 39’Ciurria. Espulsi entrambi tra le fila del Perugia: all’81’Falzerano per proteste e per aver insultato il Direttore di gara ed al termine del match Filippo Sgarbi per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni ingiuriose)

Pisa-Cittadella (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-0 (36’Michele Marconi su rigore, 83’Marius Marin)

Salernitana-Juve Stabia 2-1 (23’Akpa Akpro, 69’Francesco Forte [J.S.], 82’Gondo. Espulsi entrambi tra le fila della Salernitana: al 4’il difensore centrale italo-tunisino Ramzi Aya per fallo da ultimo uomo su Canotto ed al 12’direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito l’attaccante gambiano Lamin Jallow per proteste condite da un’espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara)

Trapani-Livorno 2-1 (83’Murilo Mendes [L], 89’Stefano Pettinari, 91’Dalmonte. Al 66’espulso il vice-tecnico del Trapani Bocchini per veementi proteste)

Venezia-Empoli 0-2 (48’e 58’Leonardo Mancuso. al 63’espulso il collaboratore tecnico del Venezia Sigolo per reiterate proteste)

Virtus Entella-Chievo 1-1 (25’Mazzitelli [V.E.], 62’Rigione [C])

CLASSIFICA ATTUALE:

Benevento *(A)* 76

Crotone 55

Pordenone 52

Cittadella 52

Frosinone 51

Spezia 50

Salernitana 47

Chievo 46

Pisa 46

Empoli 45

Virtus Entella 42

Perugia 40

Pescara 39

Venezia 39

Cremonese 37

Ascoli 36

Juve Stabia 36

Trapani (-1) 32

Cosenza 31

Livorno 21

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto sabato 12 giugno 2020 dal Giudice Sportivo per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

*(A)*= Matematicamente e direttamente promosso in Serie A (dove manca dalla stagione 2017/18, al termine della quale giunto 20°ed ultimo retrocedette in Serie B) da lunedì scorso con 7 giornate d’anticipo (eguagliato record dell’Ascoli di Antonio Renna allenatore e Costantino Rozzi presidente della stagione 1977/78).

Prossimo turno, 33a giornata (14a di ritorno) di venerdì 10 luglio 2020 alle ore 21 a porte chiuse:

Ascoli-Salernitana (All’andata 1-1)

Benevento-Venezia (All’andata 2-0 per il Benevento)

Chievo-Trapani (All’andata 0-1)

Cittadella-Crotone (All’andata 1-1)

Empoli-Frosinone (All’andata 0-4)

Juve Stabia-Virtus Entella (Ore 18,45, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 0-2)

Livorno-Cremonese (All’andata 0-0)

Pescara-Perugia (All’andata 1-3)

Pordenone-Pisa (All’andata 0-2)

Spezia-Cosenza (All’andata 1-1)

SERIE C GIRONE B

CLASSIFICA FINALE dopo 27 giornate su 38:

Lanerossi Vicenza Virtus *(B)* 61,

Reggio Audace (Reggiana) @ 55,

Carpi * @ 53,

Sudtirol Alto Adige @ 48,

Padova * @ 44,

Feralpisalò * @ 44,

Piacenza * @ R 41,

Triestina @ 40,

Modena @ R 40,

SAMB * @ 33,

Fermana 33,

Virtus Vecomp Verona 32,

Cesena 30,

Gubbio 28,

Vis Pesaro 28,

Ravenna ° ^ 27,

Imolese ° 23,

Arzignano Valchiampo * ° ^ 22,

Alma Juventus Fano ° 21,

Rimini ^ 21.

* = Una gara (Arzignano Valchiampo-Padova, Piacenza-SAMB e Feralpisalò-Carpi della 27a giornata, che erano state rinviate per emergenza coronavirus) in meno.

*(B)*= Promosso direttamente in Serie B (dove manca dalla stagione 2016/17).

@= Disputano Play Off.

@ R= Rinuncia disputa Play Off.

°= Hanno disputato Play Out.

° ^= Retrocesse dopo disputa play out.

^= Retrocesso direttamente in Serie D.

VERDETTI REGULAR SEASON:

Lanerossi Vicenza Virtus (1° classificato al momento dello stop forzato) è direttamente promosso in Serie B.

Play Off-

La Reggiana (2a) ha riposato nel 1° e 2°Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Carpi (3°) ha riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Sudtirol Alto Adige (4°) ha riposato solo nel 1° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio.

Risultati 1° Turno (martedì 30 giugno 2020) in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Padova (5°)-SAMB (10a) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 0-0 (Espulsi entrambi per proteste: al 79’il vice-allenatore del Padova Raffaele Longo ed al 92’il Diesse della Samb Pietro Fusco), Feralpisalò (6a)-Modena (9°) 3-0 a tavolino per rinuncia Modena e Piacenza (7°)-Triestina (8a) 0-3 a tavolino per rinuncia del Piacenza.

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Risultati 2° turno in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season di domenica 5 luglio 2020:

Sudtirol Alto Adige (4°)-Triestina (8a) [Match giocato al Comunale di Bressanone (Bolzano)] 0-1 (79’Davide Brivio. All’83’espulso Giorico della Triestina per doppia ammonizione) e Padova (5°)-Feralpisalò (6a) 1-0 (68’Ronaldo Pompeu Da Silva. Al 58’espulso il Diesse del Padova Sean Sogliano per offese all’indirizzo del tecnico della Feralpi Stefano Sottili).

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Play out: (andata sabato 27 giugno in casa della peggio classificata a porte chiuse e ritorno martedì 30 giugno 2020 in casa della meglio classificata, sempre a porte chiuse):

Alma Juventus Fano (19a)-Ravenna (16°) 2-0 (49’Parlati, 55’Barbuti su rigore. Al 57’espulso Sirri del Ravenna per doppia ammonizione) e Ravenna (16°)-Alma Juventus Fano (19a) 0-1 (33’Carpani)

Arzignano Valchiampo (18°)-Imolese (17a) [Gara giocata al Comunale Gavagnin Nocini di Verona] 1-2 (5’Chinellato, 25’autorete di Gianmarco Piccioni che ha deviato nella propria porta un cross dalla destra di Garattoni, 88’Barzaghi [A.V.]) ed Imolese (17a)-Arzignano Valchiampo (18°) 0-0 (Al 33’espulso Checchi dell’Imolese per una gomitata rifilata nella propria area a Bonalumi. Al 36’Daniele Rocco dell’Arzignano ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Gian Maria Rossi)

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Alma Juventus Fano ed Imolese rimanendo in serie C, mentre Ravenna ed Arzignano Valchiampo retrocedono in Serie D.

Ricordiamo che dopo il ko dell’andata al Comunale Raffaele Mancini di Fano il Ravenna ha esonerato il tecnico Luciano Foschi (che la scorsa stagione aveva guidato il Ravenna giunto 7° ai Play Off in cui venne poi eliminato al 2°turno pareggiando sul campo della Feralpisalò giunta 4a), sostituendolo con l’allenatore degli Allievi Nazionali Claudio Treggia.

Rimini ultimo (20°) classificato è direttamente retrocesso in Serie D.

RIEPILOGO PODIO FINALE CLASSIFICA MARCATORI-

L’attaccante Tommaso Biasci del Carpi succede all’attaccante italo-uruguaiano Pablo Mariano Granoche (che la scorsa stagione con la maglia della Triestina fu capocannoniere del torneo con 17 gol di cui 9 su rigore) vincendo la classifica cannonieri 2019/20 del Girone B con 14 reti (di cui 3 su rigore).

Alle sue spalle c’è Paponi del Piacenza con 13 gol (di cui 1 su rigore).

Completano podio: l’attaccante croato Butic (6 rigori trasformati) del Cesena, Simone Mazzocchi del Sudtirol Alto Adige e Zamparo (4 con la maglia del Rimini e 6 di cui 3 su rigore con quella della Reggiana, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) con 10 centri a testa.

STATISTICHE REGULAR SEASON (26 giornate) SAMB:

Serie negativa in corso: 3 ko consecutivi (2 interni ed 1 esterno)

Vittorie: 9 (1-3 a Fano alla 1a giornata, 2-1 interno con l’Arzignano Valchiampo alla 4a, 0-2 a Ravenna alla 7a, 4-2 interno col Piacenza all’8a, 1-3 a Cesena alla 9a, 2-0 interno col Rimini alla 14a, altro 2-0 interno, stavolta con la Feralpisalò alla 16a, ancora un 2-0 interno, stavolta col Gubbio alla 18a ed 1-2 a Trieste alla 21a)

Pareggi: 6 (0-0 interno con la Triestina alla 2a giornata, 1-1 a Fermo alla 5a, altro 1-1, stavolta interno col Modena alla 6a, ancora un 1-1, esterno sul campo dell’Imolese alla 17a, di nuovo un 1-1, stavolta interno col Fano nel recupero della 20a giornata e poi nuovamente 1-1, stavolta esterno, a Vicenza, sul campo dell’Arzignano alla 23a)

Sconfitte: 11 (2-1 a Pesaro alla 3a giornata, 1-2 interno con la Virtus Vecomp Verona alla 10a, 2-0 a Padova all’11a, 0-3 interno col Vicenza alla 12a, 2-1 a Reggio Emilia, sul campo della Reggiana alla 13a, 3-0 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 15a, 1-0 a Carpi alla 19a, 0-1 interno con la Vis Pesaro alla 22a, altro 0-1 interno, stavolta con la Fermana alla 24a, 1-0 a Modena alla 25a ed 1-2 interno col Ravenna alla 26a)

Gol fatti: 31 (16 in casa e 15 in trasferta) con 10 diversi marcatori: Angiulli (1), Cernigoi (9), Di Massimo (4), Davide Di Pasquale (1), Frediani (5), Grandolfo (1), Mirko Miceli (2), Francesco Orlando (2), Rapisarda (2) ed Emilio Volpicelli (3). Alle reti dei 10 diversi marcatori rossoblu, va aggiunta l’autorete di Pasquale Di Sabatino (Alma Juventus Fano) alla 1a giornata.

Gol subiti: 31 (14 in casa e 17 in trasferta)

Differenza reti: 0 (31-31)

Capocannoniere: Iacopo Cernigoi con 9 reti all’attivo.

Punti interni: 18 (su 13 gare interne), frutto di 5 successi, 3 pari e 5 ko interni .

Punti esterni: 15 (su 13 gare esterne), frutto di 4 successi, 3 pari e 6 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 10 (2 a testa per il portiere Santurro: per doppia ammonizione alla 9a giornata e per fallo da ultimo uomo alla 12a, per l’attaccante Di Massimo: per proteste dopo il fischio finale alla 10a giornata e per gioco falloso alla 19a, per il difensore centrale Davide Di Pasquale: entrambe per doppia ammonizione alla 10a giornata ed alla 22a e per l’attaccante Cernigoi entrambe per doppia ammonizione alla 21a giornata e nel recupero della 20a giornata. Una a testa per il centrocampista Trillò per fallo da ultimo uomo all’11a giornata e per il difensore centrale Mirko Miceli per fallo da ultimo uomo su Granoche alla 21a giornata )

Ammonizioni (di giocatori): 74.

Media inglese: -19.

Nella Coppa Italia principale la squadra di Paolo Montero è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 4-3 ai rigori sul campo dell’Imolese dopo il 3-3 (27’Cernigoi [S], 51’Tentoni [I], 59’Padovan [I], 64’Rapisarda [S], 102’Latte Lath [I], 106’Cernigoi [S] su rigore. Al 46’p.t. Padovan dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Santurro. Al 113’espulso Gelonese della Samb per doppia ammonizione) con cui si erano conclusi i tempi supplementari. Sequenza Rigori: Cernigoi (S) gol, Boccardi (I) gol, Simone Brunetti (S) parato, Marcucci (I) parato, Mirko Miceli (S) parato, D’Alena (I) gol, Francesco Orlando (S) gol, Latte Lath (I) gol, Rapisarda (S) gol e Valeau (I) gol.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nella Fase Finale, ma è stata subito eliminata al 1°Turno in gara unica, perdendo 0-2 (16’Cognigni, 63’Massimo D’Angelo) in casa con la Fermana.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2019/20:

ANDATA 2019- 1a Giornata, Domenica 25 agosto 2019: Alma Juventus Fano-SAMBENEDETTESE 1-3 (12’Cernigoi, 26’Parlati [A.J.F.], 51’autorete di Pasquale Di Sabatino su cross dalla destra di Cernigoi, 91’Francesco Orlando. Al 40’Di Massimo della Samb ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Viscovo); 2a Giornata, domenica 1°settembre: SAMB-Triestina 0-0; 3a Giornata, domenica 8 settembre: Vis Pesaro-SAMB 2-1 (7’Grandolfo, 32’Di Massimo [S], 60’Davide Voltan); 4a Giornata, domenica 15 settembre: SAMB-Arzignano Valchiampo 2-1 (21’Cais [A.V.], 52’Cernigoi, 85’Frediani); 5a Giornata, domenica 22 settembre: Fermana-SAMB 1-1 (11’Cernigoi [S], 25’Luigi Liguori [F]) ; 6a Giornata, mercoledì 25 settembre: SAMB-Modena 1-1 (16’Di Massimo [S], 27’Simone Rossetti [M]) ; 7a Giornata, domenica 29 settembre: Ravenna-SAMB 0-2 (15’e 50’Frediani) ; 8a Giornata, domenica 6 ottobre: SAMB-Piacenza 4-2 (25’Paponi [P], 43′, 53′ e 65’Cernigoi, 68’Paponi [P], 91’Cernigoi) ; 9a Giornata, domenica 13 ottobre: Cesena–SAMB 1-3 (23’Rapisarda, 28’Angiulli, 61’Borello [C], 77’Mirko Miceli. Al 91’espulso il portiere della Samb Santurro per doppia ammonizione) ; 10a Giornata, sabato 19 ottobre: SAMB-Virtus Vecomp Verona 1-2 (6’Nicola Danieli, 14’Emilio Volpicelli [S], 68’Odogwu. Espulsi entrambi tra le fila della Samb: al 59’il difensore centrale Davide Di Pasquale per doppia ammonizione ed al termine della gara l’attaccante Di Massimo per proteste) ; 11a Giornata, mercoledì 23 ottobre: Padova-SAMB 2-0 (80’Ronaldo Pompeu Da Silva su rigore, 83’Claudio Santini. All’87’espulso Trillò della Samb per fallo da ultimo uomo); 12a Giornata, domenica 27 ottobre: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus 0-3 (23’Daniel Cappelletti, 50’Simone Guerra, 58’Pontisso. Al 3’espulso il portiere della Samb Santurro per fallo da ultimo uomo su Saraniti); 13a Giornata, domenica 3 novembre: Reggio Audace (Reggiana)-SAMB 2-1 (63’Francesco Orlando [S], 88’Scappini, 96’Rozzio. Gol partita della Reggiana ingiustamente convalidato, in quanto l’innocuo colpo di testa di Rozzio si è infilato in rete solamente perchè il giovane portiere rossoblu Lorenzo Fusco è stato ostacolato fallosamente da Scappini); 14a Giornata, domenica 10 novembre: SAMB-Rimini 2-0 (69’Di Massimo, 83’Frediani. All’80’espulso Cigliano del Rimini per doppia ammonizione); 15a Giornata, domenica 17 novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB 3-0 (9’Daniele Casiraghi, 11’Simone Mazzocchi, 26’Tommaso Morosini su rigore. All’80’Niccolò Romero del Sudtirol ha fallito un rigore, calciandolo fuori); 16a giornata, domenica 24 novembre: SAMB-Feralpisalò 2-0 (32’Frediani, 62’Emilio Volpicelli) ; 17a Giornata, domenica 1°dicembre: Imolese-SAMB 1-1 (49’Rapisarda [S], 91’Vuthaj [I]) ; 18a giornata, lunedì sera 9 dicembre (in diretta tv in chiaro su Rai Sport): SAMB-Gubbio 2-0 (9’Di Massimo, 29’Cernigoi) ; 19a giornata, domenica 15 dicembre: Carpi-SAMB 1-0 (70’Maurizi. Al 93’espulso Di Massimo della Samb per un brutto fallo sul centrocampista italo-bosniaco del Carpi Saric) .

RITORNO 2020- 20a Giornata, mercoledì 22 gennaio 2020 (e non più sabato 21 dicembre 2019): SAMBENEDETTESE-Alma Juventus Fano 1-1 (58’Enrico Baldini [A.J.F.], 86’Emilio Volpicelli [S]. Al 93’espulso Cernigoi della Samb per doppia ammonizione); 21a Giornata, sabato 11 gennaio 2020: Triestina-SAMB 1-2 (3’Cernigoi, 61’Davide Di Pasquale, 89’Rocco Costantino [T]. Espulsi entrambi tra le fila della Samb: all’8’Mirko Miceli per fallo da ultimo uomo sull’attaccante uruguaiano Granoche lanciato a rete ed al 70’Cernigoi per doppia ammonizione. Al 20’l’attaccante uruguaiano della Triestina Granoche ha fallito un rigore, parato dall’estremo rossoblu Massolo); 22a Giornata, sabato 18 gennaio: SAMB-Vis Pesaro 0-1 (77’Gianmarco De Feo. Al 79’espulso Davide Di Pasquale della Samb per doppia ammonizione); 23a Giornata, domenica 26 gennaio: Arzignano Valchiampo-SAMB 1-1 (35’Bigolin [A.V.], 56’Grandolfo [S]) ; 24a Giornata, lunedì sera 3 febbraio (in diretta tv in chiaro su Rai Sport): SAMB-Fermana 0-1 (80’Neglia) ; 25a Giornata, domenica 9 febbraio: Modena-SAMB 1-0 (86’Spaviero) ; 26a Giornata, domenica 16 febbraio: SAMB-Ravenna 1-2 (3’Mirko Miceli [S], 40’Nocciolini, 72’Mokulu);

27a Giornata, gara del Garilli posticipata per l’emergenza Coronavirus a mercoledì 11 marzo ore 15 (si doveva giocare da calendario domenica 23 febbraio alle ore 15) a porte chiuse: Piacenza-SAMB poi non disputata; 28a Giornata, gara posticipata per l’emergenza Coronavirus a mercoledì 18 marzo alle ore 18,30 (si doveva giocare da calendario mercoledì 26 febbraio alle ore 18,30) a porte chiuse: SAMB-Cesena poi non disputata ; 29a Giornata, gara posticipata per l’emergenza Coronavirus a mercoledì 1°aprile ore 18,30 (si doveva giocare da calendario domenica 1° marzo alle ore 17,30) a porte chiuse: Virtus Vecomp Verona-SAMB poi non disputata; 30a Giornata, gara posticipata per l’emergenza Coronavirus a mercoledì 15 aprile (si doveva giocare da calendario domenica 8 marzo alle ore 15): SAMB-Padova poi non disputata ; 31a Giornata, domenica 15 marzo ore 15 a porte chiuse: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB poi non disputata ; 32a Giornata, domenica 22 marzo ore 15 a porte chiuse: SAMB-Reggiana (Reggio Audace) poi non disputata ; 33a Giornata, mercoledì 25 marzo ore 18,30 a porte chiuse: Rimini-SAMB poi non disputata ; 34a Giornata, domenica 29 marzo ore 15 a porte chiuse: SAMB-Sudtirol Alto Adige poi non disputata ; 35a Giornata, domenica 5 aprile ore 15: Feralpisalò-SAMB poi non disputata; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 11 aprile ore 15: SAMB-Imolese poi non disputata ; 37a Giornata, domenica 19 aprile ore 17,30: Gubbio-SAMB poi non disputata; 38a ed ultima Giornata, domenica 26 aprile ore 15: SAMB-Carpi poi non disputata.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2019/20 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione 20a ed ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D. Stretto un accordo di collaborazione con l’Ascoli Calcio che consentirà ad entrambe le società di sviluppare percorsi comuni sia nell’ambito del settore giovanile sia per quanto riguarda le rispettive prime squadre): Gaetano Fontana (Nuovo), poi esonerato dopo la 17a giornata e rilevato alla 18a da Marco Alessandrini.

Arzignano Valchiampo (Squadra di Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C. In 3a serie, dove mancava dalla stagione 1942/43, giocherà le sue gare interne al Comunale Romeo Menti di Vicenza): Alberto Colombo (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. Retrocessa dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunta 19a ed ultima): Giancarlo Riolfo (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromossa in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Francesco Modesto (Nuovo), poi esonerato dopo la 23a giornata e rilevato alla 24a da William Viali.

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 4a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nella semifinale B Inter-Girone dalla Triestina): Damiano Zenoni (Confermato; la scorsa stagione era tecnico della Berretti, ma gli fu poi affidata la prima squadra a Campionato terminato, sostituendo l’esonerato Domenico Toscano per la disputa dei Play Off), poi esonerato dopo la 6a giornata e sostituito alla 7a dal tecnico della Berretti Mauro Bertoni, ma dall’8a giornata sulla panchina salodiana siede Stefano Sottili.

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off , dove è stata subito eliminata dal Monza nel 1° turno in gara unica): Flavio Destro (Confermato), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato alla 10a da Mauro Antonioli.

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunta 12a nel Girone B di Serie C) : Federico Guidi (Nuovo), poi esonerato dopo la 9a giornata e rilevato alla 10a da Vincenzo Torrente.

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nella semifinale A Inter-Girone dal Piacenza): Federico Coppitelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Gianluca Atzori, a sua volta esonerato a sorpresa il 4 giugno 2020 prima dell’inizio dei play out e sostituito con Roberto Cevoli.

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata nell’estate 2018 dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale è poi ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto dove vincendo il Girone F, è stato promosso in Promozione Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto 8°, partecipando ai Play Off, dove è stato subito eliminato nel 1° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Ravenna, giunto 7°): Domenico Di Carlo (Nuovo)

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D perdendo spareggio promozione con la Pergolettese e vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Mauro Zironelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 16a giornata e rilevato alla 17a da Michele Mignani.

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 18a): Salvatore Sullo (Nuovo), poi esonerato dopo la 22a giornata e rilevato nel recupero della 20a giornata da Andrea Mandorlini.

Piacenza (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione giunta 2a [a -1 dalla Virtus Entella vincitrice del Campionato sorpassando proprio la squadra emiliana nell’ultima giornata] nel Girone A di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone A col Trapani): Arnaldo Franzini (Confermato).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 7a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo della Feralpisalò, giunta 4a): Luciano Foschi (Confermato), poi esonerato dopo il play out d’andata e sostituito con l’allenatore degli Allievi Nazionali Claudio Treggia.

Reggiana (Squadra emiliana di Reggio Emilia. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 3a col nome Reggio Audace nel Girone D, perdendo poi la finale Play Off del suddetto Girone): Massimiliano Alvini (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunta 18a nel Girone B di Serie C, si è poi salvata vincendo lo spareggio play out contro la Virtus Vecomp Verona): Renato Cioffi (Nuovo; ha preso il posto dell’esonerato Mario Petrone durante il mese di luglio nel pre-Campionato), poi esonerato dopo la 15a giornata e rilevato alla 16a da Giovanni Colella.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata dal Sudtirol nel 1° turno in gara unica): Paolo Montero (Nuovo).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata nel 2° turno in gara unica, pareggiando sul campo del Monza, giunto 5°): Stefano Vecchi (Nuovo)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 2a nel Girone B di Serie C, ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone B col Pisa): Massimo Pavanel (Confermato), poi esonerato dopo la 5a giornata e rilevato alla 6a dal tecnico della Berretti Nicola Princivalli, ma dalla 10a giornata, sulla panchina alabardata siede Carmine Gautieri e Princivalli, è il suo vice.

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 15a nel Girone B di Serie C): Simone Pavan (Nuovo), poi esonerato dopo la 26a giornata e rilevato proprio in questa 27a giornata da Giuseppe Galderisi.

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C

GIRONE A

CLASSIFICA FINALE dopo 27 giornate su 38 :

Monza *(B)* 61,

Carrarese @ 45,

Renate @ 43,

Pontedera @ R 42,

Alessandria @ 40,

Robur Siena (-1) @ 39,

Novara * @ 38,

Albinoleffe @ 39,

Arezzo @ R 37,

Juventus B (Under 23) @ 36,

Aurora Pro Patria * @ R 32,

Pistoiese 33,

Como * 32,

Pro Vercelli * 31,

Lecco * 28,

Pergolettese ° 27,

Giana Erminio * ° ^ 26,

Olbia ° 25,

Pianese ° ^ 24,

Gozzano ^ 22.

* = Una gara (Lecco-Aurora Pro Patria, Giana Erminio-Como e Pro Vercelli-Novara della 27a giornata, che erano state rinviate per l’emergenza coronavirus) in meno.

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto sabato 12 giugno 2020 dal Giudice Sportivo per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

*(B)*= Promosso direttamente in Serie B (dove manca dalla stagione 2000/01).

@= Disputano Play Off.

@ R= Rinuncia disputa Play Off.

°= Hanno disputato Play Out.

° ^= Retrocesse dopo disputa play out.

^= Retrocesso direttamente in Serie D.

Per la regola dell’algoritmo il Novara (26 gare giocate) pur avendo un punto in meno è risultato davanti (7°) all’Albinoleffe (27 gare giocate è 8°) nella griglia Play Off.

L’Aurora Pro Patria 11a (per l’algoritmo nonostante abbia un punto in meno della Pistoiese che però aveva giocato una gara in più) sarebbe dovuta entrare in griglia Play Off al 1°turno al posto della Juventus B Under 23 che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, ma ha rinunciato alla partecipazione così come il Pontedera giunto 4° e l’Arezzo giunto 9°.

VERDETTI REGULAR SEASON:

Monza (1°classificato) è direttamente promosso in Serie B.

Capocannoniere del torneo: Saveriano Infantino della Carrarese con 16 reti (di cui 3 su rigore).

Play Off-

La Carrarese (2a) ha riposato nel 1° e 2°Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Renate (3°) e la Juventus B Under 23 (vincitrice della Coppa Italia di Serie C) hanno riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Pontedera (4°) avrebbe dovuto riposare solo nel 1°turno (Fase Girone) in gara unica, entrando poi in gioco nel 2° (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio ma ha rinunciato a partecipare.

Risultati 1° Turno (martedì 30 giugno 2020) in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Alessandria (5a)-Aurora Pro Patria (11a) 3-0 a tavolino per rinuncia della Pro Patria, Robur Siena (6a)-Arezzo (9°) 3-0 a tavolino per rinuncia dell’Arezzo e Novara (7°)-Albinoleffe (8°) 0-0.

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Risultati 2° turno in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season di domenica 5 luglio 2020:

Pontedera (4°)- Novara (7°) 0-3 a tavolino per rinuncia del Pontedera ed Alessandria (5a)-Robur Siena (6a) 3-2 (5’Arrighini, 12’Gerli [R.S.] con una conclusione a palombella da centrocampo, 76’Eusepi, 81’Dario D’Ambrosio [R.S.], 85’Sartore. Al 32’espulso il portiere del Siena Confente per avr toccato seppur involontariamente il pallone con le mani fuori dall’area).

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Play out: (andata sabato 27 giugno in casa della peggio classificata a porte chiuse e ritorno martedì 30 giugno 2020 in casa della meglio classificata, sempre a porte chiuse):

Pianese (19a)-Pergolettese (16a) 0-0 (All’86’espulso Dierna della Pianese per aver rifilato una manata al volto ad Alessio Canessa) e Pergolettese (16a)-Pianese (19a) [Gara giocata al Comunale Leonardo Garilli di Piacenza] 3-3 (3’Francesco Pio Russo [Pe], 9’Rinaldini [Pi], 16’Rinaldini [Pi] su rigore, 56’Carlo Manicone [Pi], 66’Matteo Brero [Pe], 75’Nicola Ciccone [Pe]. Al 51’espulso Edoardo Duca della Pergolettese per doppia ammonizione)

Olbia (18°)-Giana Erminio (17a) 1-0 (55’autorete di Fabio Perna su corner dalla sinistra battuto da Giandonato) e Giana Erminio (17a)-Olbia (18°) 1-1 (4’Fabio Perna [G.E.] su rigore, 92’Ogunseye [O]. Espulsi entrambi tra le fila dell’Olbia: al 52’Nunzio Lella per doppia ammonizione ed al 61’Giandonato per un brutto fallo da dietro su Daniele Pinto).

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Pergolettese ed Olbia sono salve rimanendo in serie C, mentre Pianese e Giana Erminio retrocedono in Serie D.

Gozzano ultimo (20°) classificato è direttamente retrocesso in Serie D.

GIRONE C

CLASSIFICA FINALE dopo 30 giornate su 38:

Reggina *(B)* 69,

Bari @ 60,

Monopoli @ 57,

Potenza @ 56,

Ternana @ 51,

Catania (-2) @ 45,

Catanzaro @ 43,

Teramo @ 41,

Virtus Francavilla @ 40,

Avellino @ 40,

Vibonese 39,

Viterbese Castrense 39,

Cavese 38,

Paganese 36,

Casertana (-2) 36,

Az Picerno ° 32,

Sicula Leonzio ° 29,

Bisceglie ° ^ 20,

Rende ° ^ 18,

Rieti (-5) ^ 15.

(-5)= 5 punti di penalizzazione. 1 inflitto martedì 19 novembre 2019 dal Giudiuce Sportivo che ha rilevato la responsabilità della squadra laziale nell’impossibilità di disputare la gara interna con la Reggina della 15a giornata ed altri 4 aggiunti venerdì 10 gennaio 2020 dalla Federazione per i ritardi nei pagamenti delle mensilità di luglio ed agosto 2019 da parte della società amarantoceleste.

(-2)= 2 punti di penalizzazione a testa inflitti sabato 12 giugno 2020 dal Giudice Sportivo per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

*(B)*= Promossa direttamente in Serie B (dove manca dalla stagione 2013/14).

@= Disputano Play Off.

@ R= Rinuncia disputa Play Off.

°= Hanno disputato Play Out.

° ^= Retrocesse dopo disputa play out.

^= Retrocesso direttamente in Serie D.

VERDETTI REGULAR SEASON:

Reggina (1a classificata) è direttamente promosso in Serie B.

Capocannoniere del torneo: Mirco Antenucci del Bari con 20 reti (di cui 8 su rigore).

Play Off-

Il Bari (2°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale]) turno in gara unica, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [Quarti di finale] sempre in gara unica) di lunedì 13 luglio 2020.

Il Monopoli (3°) ha riposato nel 1° e 2° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 3° turno (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [Ottavi di finale] sempre in gara unica) di giovedì 9 luglio.

Mentre il Potenza (4°) ha riposato solo nel 1° turno (Fase Girone) in gara unica, entrando in gioco nel 2° turno (Fase Girone sempre in gara unica) di domenica 5 luglio.

Risultati 1° Turno (martedì 30 giugno 2020) in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season:

Ternana (5a)-Avellino (10°) [Gara giocata in posticipo mercoledì sera 1°luglio] 0-0, Catania (6°)-Virtus Francavilla (9a) 3-2 (11’Leonardo Perez [V.F.], 20’Federico Nahuel Vazquez [V.F.], 24’Kevin Biondi, 56’Alessio Curcio su rigore, 92’Giovanni Pinto. Al 65’espulso l’attaccante argentino della Virtus Francavilla Federico Nahuel Vazquez per doppia ammonizione) e Catanzaro (7°)-Teramo (8°) 0-0 (Espulsi entrambi tra le fila del Teramo: all’83’Matteo Piacentini per doppia ammonizione ed al termine del match Riccardo Cappa per aver protestato con tono minaccioso ed usando frasi offensive all’indirizzo del Direttore di gara).

In neretto le 3 squadre approdate al 2°turno.

Risultati 2° turno in gara unica e a porte chiuse in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season di domenica 5 luglio 2020:

Potenza (4°)-Catanzaro (7°) [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 1-1 (20’Jacopo Murano [P], 94’Francesco Urso [C]) e Ternana (5a)-Catania (6°) 1-1 (43’Kevin Biondi [C], 79’Jonathan Alexis Ferrante [T]. Al 90’espulso per proteste il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli).

Ricordiamo che le squadre che hanno pareggiato in casa, accedono alla Fase Nazionale (Ottavi) in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della Regular Season.

In neretto le 2 squadre approdate al 3°turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale).

Play out: (andata sabato 27 giugno in casa della peggio classificata a porte chiuse e ritorno martedì 30 giugno 2020 in casa della meglio classificata, sempre a porte chiuse):

Rende (19°)-Az Picerno (16°) 1-0 (50’Loviso su punizione) ed Az Picerno (16°)-Rende (19°) 3-0 (1’autorete di Origlio che ha deviato di testa nella propria porta un cross dalla sinistra di Walter Guerra, 22’Emmanuele Esposito con un pallonetto, 55’Francesco Pitarresi. Al 50’espulso Vitofrancesco del Rende per doppia ammonizione)

Bisceglie (18°)-Sicula Leonzio (17a) 0-1 (32’Bariti. Al 93’espulso Scardina della Sicula Leonzio per aver rifilato una gomitata al volto ad un calciatore avversario) e Sicula Leonzio (17a)– Bisceglie (18°) 1-0 (71’Emanuele Catania).

In neretto le 2 squadre salve e che dunque rimangono in serie C.

Az Picerno e Sicula Leonzio sono salvi rimanendo in Serie C, mentre Rende e Bisceglie retrocedono in Serie D.

Rieti ultimo (20°) classificato è direttamente retrocesso in Serie D.

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dalla Viterbese Castrense) 2019/20:

Le 11 squadre (Avellino, Bisceglie, Cesena, Juventus B Under 23, Lecco, Pontedera, Renate, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi della 1a Fase, sono approdate alla Fase Finale assieme alle 29 formazioni (Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Monopoli, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, SAMB, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia principale organizzata dalla Lega di Serie A.

RIEPILOGO RISULTATI FASE FINALE IN ORDINE CRONOLOGICO

1° TURNO – QUALIFICAZIONE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’9 OTTOBRE 2019:

Gara 1: SUDTIROL ALTO ADIGE– FERALPISALO’ 0-1 (29’Luca Guidetti)

Gara 2: MONZA –RENATE 4-1 (12’Ettore Gliozzi, 14’Ettore Marchi, 32’De Sena [R], 36’Nicola Mosti, 67’Iocolano)

Gara 3 : NOVARA –ALESSANDRIA 0-1 (64’Akammadu)

Gara 4: CARPI –CARRARESE 2-0 (49’Biasci su punizione, 72’Lamine Fofana)

Gara 5: ROBUR SIENA -PONTEDERA 2-0 (26’Guidone su rigore, 66’Erik Panizzi)

Gara 6: SAMBENEDETTESE –FERMANA 0-2 (16’Cognigni, 63’Massimo D’Angelo)

Gara 7: MONOPOLI –VIRTUS FRANCAVILLA 3-2 (1’Leonardo Perez [V.F.], 19’Salvemini su punizione, 65’Riccardo Moreo su rigore, 71’Federico Vazquez su rigore [V.F.], 85’Triarico su punizione dalla sinistra. All’80’espulso Leonardo Di Cosmo della Virtus Francavilla per doppia ammonizione)

Gara 8 : POTENZA–RENDE 4-1 (29’Ferri Marini, 33’Sebastiano Longo, 63’Ferri Marini, 73’Alberto Libertazzi [R] su rigore, 89’Murano. Al 70’Sebastiano Longo del Potenza ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Borsellini)

In neretto le squadre approdate ai sedicesimi.

2° TURNO – SEDICESIMI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’6 NOVEMBRE 2019:

Gara 1: PADOVA-LANEROSSI VICENZA VIRTUS 1-4 (15’Arma, 31’Davide Pio Bianchi, 41’Liviero su punizione, 46’Umberto Germano [P], 58’Zarpellon)

Gara 2: TRIESTINA -VIRTUS VECOMP VERONA (Gara giocata in recupero mercoledì pomeriggio 13 novembre) 1-0 (80’Rocco Costantino su rigore. Espulsi entrambi tra le fila della Triestina: a fine 1°tempo il tecnico Carmine Gautieri per proteste ed all’82’il terzino destro Scrugli per una brutta entrata col piede a martello su Casarotto)

Gara 3: FERALPISALO’– LECCO (Gara giocata giovedì sera 7 novembre) 1-0 (9’Mordini)

Gara 4: MONZA –AURORA PRO PATRIA 2-3 D.T.S. (30’Alex Pedone, 32’Ettore Marchi [M], 38’Alessio Marcone, 43’Chiricò [M] su punizione, 110’Molnar)

Gara 5: JUVENTUS B UNDER 23 -ALESSANDRIA 1-0 (37’Han Kwang su rigore. Al 35’espulso il difensore centrale albanese dell’Alessandria Gjura per doppia ammonizione)

Gara 6: PRO VERCELLI–CARPI 1-0 (7’Varas)

Gara 7: PIACENZA–IMOLESE 1-1 D.T.S. e 3-1 D.C.R. (96’Della Latta [P], 113’Padovan [I]). Sequenza rigori: Tommaso Tentoni (I) gol, Thomas Bolis (P) gol, Padovan (I) alto sopra la traversa, Mattia Corradi (P) gol, Valeau (I) parato, Lorenzo Borri (P) traversa, Filippo Boccardi (I) classe 97 fuori e Nicco (P) gol.

Gara 8: RAVENNA–CESENA 2-4 (5’e 9’Federico Giraudo classe 98, 52’Domenico Franco su punizione, 62’Nocciolini [R], 70’Fiorani [R], 94’Sarao su rigore. Espulsi entrambi tra le fila del Ravenna: al 21’Sirri per fallo da ultimo uomo ed al 92’Lora per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro)

Gara 9: ROBUR SIENA-AREZZO 2-0 (27’D’Auria, 68’Alessandro Polidori)

Gara 10: VITERBESE CASTRENSE –TERAMO 0-1 (21’Cancellotti)

Gara 11: TERNANA –FERMANA 4-1 (8’Hernan Rodolfo Molinari [F], 44’Vantaggiato, 54’Michele Russo, 76’Torromino, 88’Anthony Partipilo)

Gara 12: AVELLINO -CAVESE 2-1 (16’El Ouazni [C] di tacco, 44’Alfageme, 83’Micovschi su rigore)

Gara 13: CASERTANA-BISCEGLIE 2-1 (36’Floro Flores, 80’Salvatore Longo [B], 89’Starita)

Gara 14: CATANZARO-MONOPOLI 2-0 (48’Finschaller, 74’Luca Giannone direttamente da calcio d’angolo)

Gara 15: REGGINA – POTENZA 2-3 (39’Alvaro Iuliano, 54’Arcidiacono, 58’Abdou Doumbia [R], 74’Alberto De Francesco [R], 77’Vuletich)

Gara 16: CATANIA –SICULA LEONZIO (Gara giocata in recupero mercoledì sera 20 novembre) 1-0 (29’Curiale in rovesciata)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

OTTAVI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’27 NOVEMBRE 2019:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS -TRIESTINA 3-1 D.T.S. (71’Guido Gomez [T], 84’Arma su rigore, 92′ [2’del 1°T.S.] Tronco, 114’Simone Guerra)

Gara 2: FERALPISALO’-AURORA PRO PATRIA 3-2 (3’Sean Parker [A.P.P.], 8’Edoardo Defendi [A.P.P.], 14’Luca Magnino, 59’Scarsella, 95’Tommaso Ceccarelli su rigore. Al 73’Edoardo Defendi della Pro Patria ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Luca Liverani)

Gara 3: JUVENTUS B UNDER 23-PRO VERCELLI 2-0 (74’Nikolai Frederiksen, 92’Clemenza)

Gara 4: CESENA-PIACENZA 1-1 (37’Pergreffi [P], 40’Sarao [C]. All’82’Sarao del Cesena ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Riccardo Bertozzi) D.T.S. e 2-4 D.C.R. Sequenza rigori: Cioffi (C) alto sopra la traversa, Thomas Bolis (P) gol, Rosaia (C) parato, Nicco (P) gol, Domenico Franco (C) gol, Paponi (P) gol, Borello (C) gol e Borri (P) gol.

Gara 5: ROBUR SIENA -TERAMO 3-1 (20’Campagnacci, 32’Bombagi [T] su punizione, 34’Tommaso Arrigoni, 81’Polidori. Al 49’espulso Martignago del Teramo per doppia ammonizione)

Gara 6: AVELLINO-TERNANA 0-1 (83’Gian Marco Nesta. Al 92’espulso direttamente a bordo campo tra le riserve che si stavano riscaldando Albadoro dell’Avellino per proteste e comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro)

Gara 7: CATANZARO-CASERTANA 2-0 (3’e 9’Fischnaller)

Gara 8: POTENZA-CATANIA 1-2 (39’Di Piazza su rigore, 65’Carlos Franca [P], 68’Kevin Biondi)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate ai quarti.

QUARTI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’11 DICEMBRE 2019:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS-FERALPISALO’ (Gara giocata in posticipo mercoledì sera 18 dicembre) 0-1 (62’Pasquale Maiorino su rigore. Al 51’Saraniti del Vicenza, ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Victor De Lucia)

Gara 2: PIACENZA-JUVENTUS B UNDER 23 (Gara giocata in posticipo mercoledì pomeriggio 18 dicembre) 1-2 (6’Luca Cattaneo [P], 38’Rafia su rigore, 46’Dany Mota Carvalho)

Gara 3: ROBUR SIENA-TERNANA 0-1 (63’Vantaggiato)

Gara 4: CATANZARO-CATANIA (Gara giocata in posticipo mercoledì pomeriggio 18 dicembre) 0-1 (75’Biagianti)

In neretto le squadre approdate alle semifinali.

SEMIFINALI DI MERCOLEDI’29 GENNAIO (L’ANDATA) e MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO (IL RITORNO) 2020:

Gara d’andata 1: FERALPISALO’-JUVENTUS B UNDER 23 2-0 (12’Pasquale Maiorino su punizione dai 20 metri e 25’Pasquale Maiorino).

Gara d’andata 2: TERNANA-CATANIA 2-0 (47’Anthony Partipilo, 66’Torromino).

Gara di ritorno 1: JUVENTUS B UNDER 23-FERALPISALO’ 4-0 (13’Ettore Marchi, 58’Zanimacchia su punizione, 114’Zanimacchia su rigore, 119’Rafia) D.T.S.

Gara di ritorno 2: CATANIA-TERNANA (Match giocato giovedì pomeriggio 13 febbraio) 0-0 (Al 94’espulso Tommaso Silvestri del Catania per aver rifilato una gomitata al volto ad Anthony Partipilo)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale in gara unica di sabato sera 27 giugno 2020 giocata a porte chiuse sul neutro Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena e trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport:

TERNANA-JUVENTUS B UNDER 23 1-2 (5’Mammarella [T] su punizione, 11’Brunori su rigore, 44’Rafia. Al 79’espulso Marino Defendi della Ternana per doppia ammonizione)

La Juventus B Under 23 (alla 1a finale ed al 1°successo in questa manifestazione) guidata in panchina da Fabio Pecchia succede nell’albo d’oro alla Viterbese Castrense (che la scorsa stagione aveva battuto nella doppia finale il Monza), vincendo la Coppa Italia di Serie C 2020 e con questa affermazione si qualifica direttamente per il 3° turno dei Play Off (2a Fase Nazionale).

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DI SERIE C (LEGA PRO):

1972/73: Alessandria; 1973/74: Monza; 1974/75: Monza; 1975/76: Lecce; 1976/77: Lecco 1977/78: Udinese; 1978/79: Siracusa; 1979/80: Padova; 1980/81: Arezzo (che ebbe la meglio nella doppia finale giocata contro la Ternana); 1981/82: Lanerossi Vicenza; 1982/83: Carrarese; 1983/84: Fanfulla ; 1984/85: Casarano; 1985/86: Virescit Boccaleone ; 1986/87: Livorno; 1987/88: Monza ; 1988/89: Cagliari; 1989/90: Lucchese; 1990/91: Monza; 1991/92: SAMBENEDETTESE; 1992/93:Palermo ; 1993/94: Triestina; 1994/95: Varese ; 1995/96: Empoli ; 1996/97: Como ; 1997/98: Alzano Virescit; 1998/99: Spal ; 1999/00: Pisa ; 2000/01: Prato; 2001/02: Albinoleffe; 2002/03: Brindisi ; 2003/04: Cesena; 2004/05: Spezia; 2005/06: Gallipoli ; 2006/07: Foggia; 2007/08: Bassano Virtus ; 2008/09: Sorrento; 2009/10: Lumezzane; 2010/11: Juve Stabia ; 2011/12: Spezia; 2012/13: Latina ; 2013/14: Salernitana; 2014/15: Cosenza ; 2015/16: Foggia; 2016/17: Venezia; 2017/18: Alessandria; 2018/19: Viterbese-Castrense; 2019/20: Juventus B Under 23.

SERIE D 2019/20:

Queste le 9 squadre dei Gironi di Serie D promosse in Serie C:

Girone A : Lucchese (con un solo punto di vantaggio sul Prato a 9 giornate al termine);

Girone B (a 20 squadre): Pro Sesto (con 4 punti di vantaggio sul Legnano ad 11 giornate dal termine) ;

Girone C (a 20 squadre): Campodarsego (con 5 punti di vantaggio sul Legnago Salus ad 11 giornate dal termine);

Girone D : Mantova (con 7 punti di vantaggio sul Fiorenzuola a 10 giornate dal termine) ;

Girone E: Grosseto (con 2 soli punti di vantaggio sul Monterosi ad 8 giornate dal termine) ;

Girone F : Matelica (con 3 punti di vantaggio su Campobasso e San Nicolò Notaresco ad 8 giornate dal termine);

Girone G : Turris (con 4 punti di vantaggio sull’Ostia Mare ad 8 giornate dal termine);

Girone H : Bitonto (con un solo punto di vantaggio sul Foggia ad 8 giornate dal termine);

Girone I : Palermo (con 7 punti di vantaggio sul Savoia ad 8 giornate dal termine) .

In neretto le 9 squadre promosse d’ufficio in Serie C.

Lo Scudetto Dilettanti salvo clamorosi colpi di scena non si giocherà quest’anno e dunque non sarà assegnato nessun titolo di Campione d’Italia Dilettanti.

A queste 9 squadre si aggiungeranno nella prossima Serie C le 3 direttamente retrocesse e la perdente dello spareggio play out di Serie B .

ALBO D’ORO completo 3a Serie Nazionale (che esiste dalla stagione 1926/27; Serie C poi ribattezzata C1, Prima Divisione e successivamente Lega Pro e poi di nuovo Serie C) dal 1959 ad oggi:

Serie C:

1952/53 (a Girone unico, dove c’era anche la Samb giunta 13a a pari punti col Lecce): Pavia.

1953/54 (a Girone unico, dove c’era anche la Samb giunta 11a a pari punti con Empoli e Siracusa): Parma.

1954/55 (a Girone unico, dove c’era anche la Samb giunta 10a a pari punti con Carbosarda, Piacenza e Siracusa): Bari.

1955/56 (a girone unico, dove c’era anche la Samb giunta 2a con gli stessi punti [44] del Venezia [vincitore del Campionato] ed anch’essa promossa in Serie B): Venezia.

1956/57 (a Girone unico): Prato.

1957/58: (a Girone unico): Reggiana.

1958/59: Girone A: Mantova; Girone B: Catanzaro.

1959/60: Girone A: Pro Patria ; Girone B: Prato; Girone C: Foggia.

1960/61: Girone A: Modena ; Girone B: Lucchese; Girone C: Cosenza.

1961/62: Girone A: Triestina ; Girone B: Cagliari ; Girone C: Foggia.

1962/63: Girone A: Varese ; Girone B: Prato ; Girone C: Potenza.

1963/64: Girone A: Reggiana ; Girone B: Livorno ; Girone C: (dove c’era anche la Samb giunta 3a davanti all’Ascoli, 4°) Trani .

1964/65: Girone A: Novara ; Girone B: Pisa ; Girone C: (dove c’era anche la Samb giunta 8a) Reggina.

1965/66: Girone A: Savona ; Girone B: Arezzo ; Girone C:(dove c’era anche la Samb giunta 3a, davanti all’Ascoli, 8°) Salernitana.

1966/67: Girone A: Monza ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 9a): Perugia ; Girone C: Bari.

1967/68: Girone A: Como ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 4a a pari punti con l’Arezzo): Cesena ; Girone C: Ternana.

1968/69: Girone A: Piacenza ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 9a a pari punti con Prato e Pistoiese): Arezzo ; Girone C:Taranto .

1969/70: Girone A: Novara ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 3a, davanti all’Ascoli, 4°): Massese ; Girone C: Casertana.

1970/71: Girone A: Reggiana ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 3a, davanti all’Ascoli, 4°): Genoa ; Girone C: Sorrento .

1971/72: Girone A: Lecco ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 3a a pari punti con la Spal): Ascoli ; Girone C: Brindisi .

1972/73: Girone A: Parma ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 4a): Spal ; Girone C: Avellino .

1973/74: Girone A: Alessandria ; Girone B: SAMB ; Girone C: Pescara.

1974/75: Girone A: Piacenza ; Girone B: Modena ; Girone C: Catania.

1975/76: Girone A: Monza ; Girone B: Rimini ; Girone C: Lecce.

1976/77: Girone A: Cremonese ; Girone B: Pistoiese ; Girone C: Bari.

1977/78: Girone A: Udinese ; Girone B: Spal ; Girone C: Nocerina .

Serie C1

1978/79: Girone A: Como ; Girone B: Matera.

1979/80: Girone A: Varese ; Girone B: Catania .

1980/81: Girone A: Reggiana ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 2a con gli stessi punti [44] della Cavese [vincitrice del Girone] ed anch’essa promossa in Serie B) Cavese .

1981/82: Girone A: Atalanta ; Girone B: Arezzo.

1982/83: Girone A: Triestina ; Girone B: Empoli.

1983/84: Girone A: Parma ; Girone B: Bari.

1984/85: Girone A: Brescia ; Girone B: Catanzaro.

1985/86: Girone A: Parma ; Girone B: Messina.

1986/87: Girone A: Piacenza; Girone B: Catanzaro.

1987/88: Girone A: Ancona; Girone B: Licata.

1988/89: Girone A: Reggiana; Girone B: Cagliari .

1989/90: Girone A: Modena; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 16a e retrocessa in Serie C2): Taranto.

1990/91: Girone A: Piacenza; Girone B: Casertana.

1991/92: Girone A: Spal; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 8a a pari punti con Casarano, Nola e Reggina): Ternana.

1992/93: Girone A (dove c’era anche la Samb giunta 9a a pari punti con Alessandria, Carraresee, Massese e Palazzolo): Ravenna; Girone B: Palermo.

1993/94: Girone A: Chievo Verona; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 8a ma poi in estate fallita per problemi finanziari e ripartita dall’Eccellenza Marche) : Perugia.

1994/95: Girone A: Bologna ; Girone B: Reggina.

1995/96: Girone A: Ravenna; Girone B: Lecce.

1996/97: Girone A: Treviso; Girone B: Fidelis Andria

1997/98: Girone A: Cesena ; Girone B: Cosenza.

1998/99: Girone A: Alzano Virescit; Girone B: Fermana.

1999/00: Girone A: Siena; Girone B: Crotone. Esordio della Supercoppa vinta dal Siena.

2000/01: Girone A: Modena; Girone B: Palermo. Supercoppa poi vinta dal Modena.

2001/02: Girone A: Livorno; Girone B: Ascoli. Supercoppa poi vinta dall’Ascoli.

2002/03: Girone A: Treviso; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 5a ed ha poi perso la semifinale Play Off col Pescara): Avellino. Supercoppa poi vinta dal Treviso.

2003/04: Girone A: Arezzo; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a): Catanzaro. Supercoppa poi vinta dall’Arezzo.

2004/05: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 4a ed ha poi perso la semifinale Play Off col Napoli): Rimini. Supercoppa poi vinta dal Rimini.

2005/06: Girone A (dove c’era anche la Samb giunta 15a che si è poi salvata vincendo play out contro Lumezzane): Spezia; Girone B: Napoli. Supercoppa poi vinta dallo Spezia.

2006/07: Girone A: Grosseto; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 8a): Ravenna. Supercoppa poi vinta dal Grosseto.

2007/08: Girone A: Sassuolo ; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 13a): Salernitana. Supercoppa poi vinta dal Sassuolo.

Prima Divisione (ex Serie C1) Lega Pro

2008/09: Girone A (dove c’era anche la Samb giunta 16a e retrocessa sul campo in 2a Divisione Lega Pro dopo spareggio play out perso col Lecco, ma poi causa fallimento per problemi finanziari, fu costretta a ripartire dall’Eccellenza Marche per la 2a volta nella sua storia) : Cesena; Girone B : Gallipoli. Supercoppa poi vinta dal Gallipoli.

2009/10: Girone A: Novara; Girone B: Portogruaro. Supercoppa poi vinta dal Novara.

2010/11: Girone A: Gubbio; Girone B: Nocerina. Supercoppa poi vinta dalla Nocerina.

2011/12: Girone A: Ternana; Girone B: Spezia. Supercoppa poi vinta dallo Spezia.

2012/13: Girone A: Trapani ; Girone B: Avellino. Supercoppa poi vinta dall’Avellino.

2013/14: Girone A: Virtus Entella; Girone B: Perugia. Supercoppa poi vinta dal Perugia.

Lega Pro:

2014/15: Girone A: Novara; Girone B: Ascoli (al posto del Teramo che aveva vinto torneo sul campo ma a cui poi è stato revocato titolo per illecito sportivo) ; Girone C: Salernitana. Supercoppa vinta poi dal Novara. Play Off Inter-Girone vinti dal Como (Girone A).

2015/16: Girone A: Cittadella; Girone B: Spal ; Girone C: Benevento. Supercoppa vinta poi dalla Spal. Play off Inter-girone vinti dal Pisa (Girone B).

2016/17: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a ed approdata fino alla 2a Fase dei Play Off dove è stata eliminata dal Lecce con 2 pareggi) : Venezia ; Girone C: Foggia. Supercoppa vinta poi dal Foggia. Play off Inter-girone vinti dal Parma (Girone B).

Serie C:

2017/18: Girone A: Livorno ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 3a ed approdata fino ai quarti di finale dei Play Off dove è stata eliminata dal Cosenza che poi li ha vinti) Padova ; Girone C: Lecce. Supercoppa vinta poi dal Padova. Play off Inter-girone vinti dal Cosenza (Girone C).

2018/19: Girone A: Virtus Entella ; Girone B: (dove c’era anche la Samb giunta 10a ed approdata ai Play Off dove è stata eliminata subito nel 1°turno dal Sudtirol Alto Adige) Pordenone ; Girone C: Juve Stabia. Supercoppa vinta poi dal Pordenone. Play off Inter-girone vinti da Trapani (Girone C) e Pisa (Girone A) vincitori rispettivamente della doppia finale 1 (contro il Piacenza) e della doppia finale 2 (ai supplementari contro la Triestina).

2019/20: Girone A: Monza ; Girone B: Lanerossi Vicenza Virtus ; Girone C: Reggina. Supercoppa salvo ripensamenti non sarà disputata quest’anno. Play off Inter-girone devono iniziare.

