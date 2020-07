SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine settimana, un altro, all’insegna di code e rallentamenti in autostrada lungo la costa Picena e non solo.

Traffico dal Fermano fino al Pescarese a causa delle riduzioni di corsia per via dei viadotti sequestrati e per i cantieri e verifiche in varie gallerie.

Auto, e utenti, sotto al sole per ore.

Si attendono “buone nuove” nei prossimi giorni dalla Procura di Avellino che potrebbe dissequestrare qualche viadotto a seguito dei progetti presentati da Autostrade per l’Italia.

