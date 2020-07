SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il tributo a Don Francesco Ciabattoni, cui è stato conferito il prestigioso “Paul Harris” per l’impegno profuso a favore delle famiglie in difficoltà a causa della pandemia, ha caratterizzato il tradizionale “passaggio del martelletto” del Rotary Club San Benedetto Nord, ufficializzato venerdì scorso, 3 luglio, presso il ristorante Chefish di Porto D’Ascoli. Marco Strozzieri, Dirigente medico presso il “Madonna del Soccorso”, è il nuovo presidente: ha ricevuto i simbolici martelletto e campana dal collega Terenzio Carboni, anche lui Dirigente medico nella stessa Struttura, che ha presieduto il Club in uno degli anni sicuramente più difficili nella storia del Club stesso.

La pandemia, con la conseguente chiusura di ogni attività, ha infatti cambiato molti programmi del Club, che però ha prontamente dirottato la propria attività nell’impegno a fronteggiare le difficoltà arrecate dal Coronavirus. Centinaia di mascherine donate alle associazioni di volontariato ed alle Forze di Polizia, ma anche aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà, hanno caratterizzato l’impegno del RC San Benedetto Nord di questi ultimi mesi. Un impegno che si è affiancato, almeno per un tratto del percorso, all’impegno che Don Francesco Ciabattoni, parroco della “Sacra Famiglia” di Ragnola ha profuso in tutti questi mesi, insieme al viceparroco e a decine di volontari, portando aiuto concreto a centinaia di famiglie che, letteralmente, a causa delle difficoltà econmiche della pandemia, non avrebbero avuto da mangiare.

Oltremodo significativo, dunque, oltre che ampiamente meritato, il “Paul Harris” consegnato al Parroco sambenedettese: il più prestigioso riconoscimento rotariano a chi “ha servito al di la di ogni interesse personale”. Alla serata, oltre ai soci ed agli amici, tra le autorità rotariane erano presenti Gabriella Ceneri, Ilaria Babini, Piero Ristori, Stefania Nardini, Gianfranco Cocciolito e Antonio Lera, mentre, tra le autorità civili, Antonella Baiocchi, Pietro Celani, Andrea Chiari ed Ermanno Ruffini.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.