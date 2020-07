SANT’ELPIDIO A MARE – L’attività dell’Arma dei carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, si è poi estesa in questi giorni anche ad altri ambiti e settori di controllo non ultimo quello sulla prevenzione epidemiologica per contrastare la diffusione del Covid-19 e dei connessi comportamenti pericolosi e scorretti.

In tale contesto nelle giornate del 3 e 4 luglio sono stati controllati, nel territorio elpidiense, diversi bar e esercizi di ristorazione: in due di essi sono state accertate violazioni connesse alla mancata sanificazione interna ed esterna dei locali e delle norme che ne impongono la certificazione e documentazione.

Le infrazioni, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, hanno comportato per entrambi gli esercizi la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni.

