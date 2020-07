SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella tarda mattinata del 3 luglio in Riviera.

Poco prima delle 13, a Porto d’Ascoli in via Torino, incidente stradale.

Una moto, in modo autonomo secondo le prime indiscrezioni, è caduta a terra: il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giungo in ambulanza e portato in ospedale per le cure mediche.

Rilievi affidati alla Polizia Municipale.

