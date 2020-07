Carellata di foto di Alessandro Foschi della visita del leader di Italia Viva a San Benedetto in vista delle regionali e per presentare il suo libro: “La Mossa del cavallo”. Tanti i riferimenti politici nel pomeriggio del 2 luglio

SAN BENEDETTO – Carellata di foto a cura di Alessandro Foschi della visita a San Benedetto del 2 luglio del senatore e ex presidente del consiglio Matteo Renzi, il leader di Italia Viva era in Piazza Giorgini in vista delle regionali e per parlare del suo novo libro: “La mossa del Cavallo”. Non sono mancati riferimenti al Covid, a Belusconi, ai 5 Stelle ecc.

