GROTTAMMARE – Il servizio svolto dai volontari soccorritori della Misericordia di Grottammare mediante l’utilizzo del Quad, lo Speedy Dae, nonostante le difficoltà organizzative, verrà svolto anche per i mesi di luglio e agosto.

L’assenza quest’anno di fondi per il sostegno all’iniziativa da parte dei tradizionali benefattori, già esauriti per il sostegno alle attività sanitarie del periodo covid-19, ha messo a rischio la ripetizione del servizio anche nella stagione estiva in corso; tuttavia la Misericordia di Grottammare ha ritenuto di non dover interrompere completamente il servizio tanto apprezzato dai turisti, dagli hotel, dai concessionari di spiaggia e dalla popolazione residente: anche in considerazione dell’ipotizzato minor afflusso di presenze turistiche per quest’anno, la Misericordia di Grottammare, a proprie spese, ha deciso di ripetere il servizio anche quest’anno ma solo nel weekend nei giorni di sabato e domenica di luglio e di agosto nei consueti orari dalle ore 10 alle ore 18.

Quindi il primo giorno di servizio sarà sabato 4 luglio.

La novità di quest’anno, sempre legata alle regole sanitarie relative al covid-19, è quella che il soccorritore sul quad si occuperà esclusivamente di pattugliare il lungomare e di intervenire in caso di necessità e di emergenza, restando come da tradizione in contatto con la centrale operativa 118.

Al contrario le visite settimanali svolte negli anni precedenti da Speedy Dae nelle varie strutture turistiche come chalet e hotel per misurare i parametri vitali come pressione arteriosa, ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca non potranno essere ripetute dal Volontario del Quad per garantire questa unità al sistema del soccorso sanitario in modo dedicato e per la tempestività di intervento, quindi per le nuove restrizioni normative relative a spazi e al distanziamento sociale.

La Misericordia di Grottammare, comunque con l’utilizzo di un altro volontario soccorritore (a parte rispetto a quello che opera sul quad), è disponibile a garantire anche le visite alle strutture turistiche del lungomare per la misurazione dei parametri vitali laddove sussistano le condizioni logistiche sufficienti; gli chalet e gli alberghi che fossero interessati a ricevere questo servizio diagnostico dedicato, per valutare l’esistenza dei requisiti minimi di sicurezza del servizio, sono invitati ad andare alla sede della Misericordia in Via Fratelli Rosselli 53 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (si suggerisce di prenotare l’arrivo chiamando prima cell.3293051962) per riempire l’apposito modello previsto per la valutazione della fattibilità in sicurezza del servizio.

Per le strutture turistiche che ne faranno richiesta, le visite da parte del volontario della Misericordia per questa diagnostica semplice saranno sempre settimanali ma potranno essere concordate anche in giorni diversi dal sabato e dalla domenica (a differenza del Quad).

La Misericordia Grottammare ringrazia Lilimill Calzaturificio Vueffe srl di Grottammare per il sostegno all’iniziativa Speedy Dae. Nel contempo chiede agli operatori turistici e ai benefattori in genere di sostenere questa iniziativa e di aiutare nelle spese presentando un’ offerta alla Misericordia

Iban Intesa San Paolo: IT03T0306924403000000021029 oppure Conto corrente postale: 28930055

