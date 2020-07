SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come anticipato dalla nostra testata il 26 giugno, riappare nella scena musicale nazionale un noto artista sambenedettese.

Parliamo di Mudimbi, è uscito oggi 3 luglio, su Spootify, il suo nuovo singolo “Ballo”.

Dopo due anni di inattività, sia nel panorama musicale sia nei Social, il rapper di San Benedetto è tornato. Nel frattempo il cantante aveva lasciato la Warner per tornare indipendente e lavorare al nuovo album. Nel mentre crea un collettivo di videomaking, dal nome “Banana”, con cui scrive e dirige video per il proprio progetto e, in seguito, per altri artisti.

Nei giorni scorsi aveva postato sui suoi canali ufficiali tre foto che componevano un collage di lui da bambino vestito da pagliaccio e sopra una giostra con una data: 3 luglio 2020.

Mudimbi, sul portale Spettacolinews.it ha raccontato della sua ‘scomparsa’ dalla scena e dalle pagine Facebook e Instagram: “Questo periodo di silenzio non è stato casuale, né mi è piombato addosso contro la mia volontà. Ho scelto di fermarmi perché avevo bisogno di tirare le somme di quello che avevo fatto fino ad allora, di chiedermi chi fossi e cosa volessi davvero fare da lì in poi. Non davo per scontato di uscirne con una risposta chiara ma, mentre l’aspettavo, mi sono ritrovato a comporre musica con il solo ausilio della mia voce e a scriverci sopra tutto il resto. Quindi direi che alla fine la risposta è arriva”.

In bocca al lupo a Mudimbi per questa nuova avventura.

