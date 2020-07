Video e foto di Alessandro Foschi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera accoglie nel pomeriggio del 2 luglio un ex Premier.

Parliamo di Matteo Renzi, giunto a San Benedetto in piazza Giorgini, per parlare del suo nuovo libro: “La mossa del cavallo”. Il leader di Italia Viva è in città anche per le imminenti Regionali.

In piazza cittadini, Forze dell’Ordine e personaggi politici locali e regionali, appartenenti ovviamente ad Italia Viva.

Di seguito i nostri video e prossimamente altri filmati e immagini con resoconto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.