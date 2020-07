SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione, dell’Unione Rubgy San Benedetto.

Cari amici dell’Unione Rugby San Benedetto, questi mesi di stop forzato non hanno fermato la nostra voglia di crescere, di migliorare per offrire sempre di più ai nostri atleti e a tutti gli appassionati che amano stare assieme a noi al campo Nelson Mandela.

Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri tesserati e delle loro famiglie maggior comfort al chiuso per l’inverno e maggiore spazio per pranzi e cene durante le partite/eventi anche in base alle nuove disposizioni.

Abbiamo così studiato un progetto che preveda di chiudere con le vetrate il porticato antistante la Club House e creare una vasta area al coperto.

Il periodo è economicamente difficile, gli sponsor che ci sostengono sono in difficoltà e non vogliamo chiedergli ulteriore supporto, per questo abbiamo bisogno del sostegno di chi crede in noi, di tutti gli appassionati della palla ovale e di chi sa che ci impegniamo per fare e dare sempre di più.

Vogliamo quindi coinvolgere tutti, soci, tesserati, genitori, amici e parenti,creando un COMITATO DI FINANZIAMENTO dedicato a questa iniziativa: con una donazione od erogazione liberale ci sosterrai per lo sviluppo di questo progetto e come ringraziamento sarai ospite dell’Unione Rugby San Benedetto per tutti i pranzi domenicali in cui la nostra Seniores giocherà in casa.

Chiama e ti diamo tutte le info: 3401619078.

INSIEME POSSIAMO FAR TANTO, SOSTIENI IL TUO CLUB.

