SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanti cittadini hanno scritto e chiamato in redazione per segnalarci un problema presente in Riviera in questi giorni.

A San Benedetto, davanti all’Agenzia delle Entrate in via Cristoforo Colombo, sono state segnalate lunghe file e code sotto al sole. Tante persone, anche anziane, in fila per entrare che soffrono anche per il gran caldo che si è abbattuto sul nostro territorio da qualche giorno.

Alcuni utenti, per cercare refrigerio e fresco, attendono dall’altra parte della strada, all’ombra.

Una situazione difficile che ha portato a tante lamentele.

Dall’Agenzia, comunque, rassicurano: “Dal 3 luglio rafforziamo il servizio con uno sportello in più e sistemeremo il vialetto d’accesso laterale con tende parasole e panchine per alleviare l’attesa degli utenti, attesa che speriamo comunque di ridurre. Valutiamo in base all’afflusso ulteriori interventi di migliorie”.

