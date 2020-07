SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’associazione culturale sambenedettese Caleidoscopio.

Tre laboratori estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

PICCOLI 3 – 5 ANNI (30 ore di Laboratorio)

DAL 20 AL 24 LUGLIO

Tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 (Accoglienza dalle 9)

DAL 27 AL 31 LUGLIO

Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 (Accoglienza dalle 15)

———————————————————————–

Min 5 – Max 10 iscritti

———————————————————————–

Iscrizioni entro il 12 luglio.

BAMBINI 6 – 10 ANNI (30 ore di Laboratorio)

DAL 20 AL 24 LUGLIO

Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 (Accoglienza dalle 15)

DAL 27 AL 31 LUGLIO

Tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 (Accoglienza dalle 9)

————————————————————————

Min 7 – Max 15 iscritti

————————————————————————

Iscrizioni entro il 12 luglio.

RAGAZZI 11 – 17 ANNI (15 ore di Laboratorio)

DAL 3 AL 7 AGOSTO

Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 (Accoglienza dalle 15)

———————————————————————–

Min 7 – Max 15 iscritti

———————————————————————–

Iscrizioni entro il 26 luglio.

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti, è prevista l’organizzazione di altri laboratori.

COSTI

PICCOLI & BAMBINI

2 settimane, 30 ore di Laboratorio

80€

RAGAZZI

1 settimana, 15 ore di Laboratorio

45€

(+ Quota di iscrizione per i nuovi soci di 10€, valida fino al 31 Dicembre 2020)

Sono previste promozioni per i fratelli, qualsiasi laboratorio frequentino.

ISCRIZIONI

L’iscrizione avverrà online.

Chi vuole iscriversi può contattarci e invieremo una mail con il modulo di iscrizione (da inviare compilato via mail e consegnare in originale il primo giorno di laboratorio), il modulo di autocertificazione e tutte le informazioni da conoscere per vivere al meglio questi giorni insieme.

Tel.

PICCOLI & BAMBINI

Irene – 320 5308496

RAGAZZI

Chiara – 338 3894018

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.