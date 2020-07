Qui tutte le notizie di ieri, primo luglio.

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti. Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. 0 contagi nel Piceno e pure nel Fermano.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 02072020 ore 9

ORE 10.50 Dario “Dardust” Faini alla Festa della Marina il 25 luglio

ORE 10.45 Castel di Lama, salta la Fiera del Santissimo Crocifisso. Bochicchio: “Al lavoro per eventi culturali”

ORE 10.30 Festival dell’Appennino, sabato 4 e domenica 5 luglio incontro con Licia Colò e Franco Michieli

ORE 8.30 Ad Acquaviva niente sagre, mercati e Teatro in Fortezza. Sì ad eventi culturali e Fortezza aperta ai visitatori

