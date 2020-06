Il mister del Padova: “Temevamo la Samb che ha fatto una buona gara, da domani pensiamo al resto dei play off, rientreranno giocatori e potremo fare un po’ di rotazione”

PADOVA – Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, a fine partita intervistato dalla Rai: “Queste sono partite quasi irreali, senza pubblico, abbiamo avuto un buon ritmo e non ce lo aspettavamo. Complimenti alla Samb ma abbiamo meritato noi, il nostro portiere non ha fatto una parata. Temevamo la Samb che hanno fatto una buona gara, da domani pensiamo al resto dei play off, rientreranno giocatori e potremo fare un po’ di rotazione”.

