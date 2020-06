PADOVA – Montero intervistato da Rai Sport a fine gara. “Oggi è una giornata triste ma ai ragazzi non posso dire niente perché hanno dato tutto. Abbiamo giocato sempre così in tutti i campi alcune volte è andata bene, altre male. Il mio futuro? Con Serafino parliamo spagnolo e ci intendiamo ma non abbiamo parlato di futuro. Lo ringraziamo per averci dato questa chanche”.

Dopo l’uscita dagli spogliatoi il mister parla anche ai microfoni della società . “I giocatori hanno onorato la maglietta e purtroppo sinceramente è un dispiacere enorme. I meriti non bastano anche se abbiamo fatto una buona partita non possiamo togliere meriti al Padova. Non abbiamo avuto grandi chances ma ce la siamo giocata, da qui il rammarico”.

