SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il decimo anno, l’amministrazione comunale di San Benedetto ripropone nel periodo estivo “Sport al parco”, il progetto di attività sportiva all’interno dei parchi cittadini. Sotto la guida di istruttori qualificati delle associazioni sportive cittadine “Arena Park”, “Punto Fitness”, “Zona Indaco”, “Dance Project”, tutti gli interessati potranno prendere parte gratuitamente ad attività rivolte agli adulti (ginnastica dolce, fitness funzionale, yoga).

Le attività hanno preso inizio alla fine del mese di giugno e termineranno l’ultima settimana di agosto e si svolgeranno dal lunedì al sabato. Per qualunque informazione è possibile contattare il Servizio sport ai seguenti recapiti: 0735.794247 – 794220. email: sport@comunesbt.it

“Grazie alla sinergia con le associazioni che gestiscono i parchi comunali che hanno dato una piena disponibilità a collaborare – spiega l’assessore allo sport Pierluigi Tassotti – l’edizione 2020 vedrà il coinvolgimento di più aree della città rispetto alle passate edizioni. Siamo molto soddisfatti non solo per l’ampliamento dei soggetti coinvolti ma perché in questo modo andiamo incontro ad una esigenza molto avvertita, quella di svolgere attività fisica in spazi aperti dopo tante settimane passate in ambienti chiusi, sempre nel rispetto delle norme anti contagio”.

Per visualizzare la tabella con tutte le info clicca qui.

