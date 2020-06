Per il leader di Italia Viva possibile “location” in piazza Giorgini per le 18.30, definizione di luogo e orario in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la visita del Segretario della Lega il 26 giugno, altra “celebrità” politica in arrivo in Riviera.

Da un Matteo all’altro: dopo Salvini, appunto, toccherà a Renzi giungere a San Benedetto.

Una visita, quella del leader di Italia Viva, in vista delle imminenti Regionali.

Per l’ex Premier possibile “location” in piazza Giorgini per le 18.30, definizione di luogo e orario in corso per il comizio.

