SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera, in particolare per i turisti.

Diventa a pagamento, dal primo luglio al 31 agosto, con le stesse modalità previste per la zona turistica (quindi con validità dalle 9 alle 24, gratuita per i residenti) la sosta nel parcheggio a nord dell’ex stadio Ballarin.

“Il provvedimento è motivato sia dalla constatazione che l’area è stata sinora utilizzata per la sosta prolungata di mezzi, anche di grandi dimensioni, all’ingresso nord della città, sia dalla presenza di una spiaggia libera nelle immediate vicinanze” fanno sapere dal Comune.

Infine, in analogia con le zone del centro cittadino, viene istituita la sosta a pagamento dalle 8 alle 20 di tutti i giorni nella nuova piazza intitolata a Bartolomeo “Meo” Pompei, tra via Volturno e via Veneto.

