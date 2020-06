GROTTAMMARE – Tre giorni di giochi e divertimento nel vecchio incasato di Grottammare.

Torna “Giochi in grotta 2.0” l’evento dedicato a tutti i giocatori da tavolo e di ruolo che intendono mettersi alla prova immersi nel suggestivo scenario dei vicoli, delle mura e del magnifico panorama che solo Grottammare Alta può offrire.

L’evento, organizzato dalla community Spazio Ludico, si svolgerà dal 3 al 5 luglio e consentirà, sia a grandi che a piccini, di partecipare a numerosi giochi di ruolo e da tavolo: potrete interpretare potenti stregoni, impavidi guerrieri o meschini ladri in incredibili ambientazioni fantasy; calarvi nelle atmosfere angoscianti dell’Europa del Trecento in preda alla peste nera; far compiere scelte disperate ai sopravvissuti di un feroce mondo post-apocalittico; viaggiare in multiversi dalla distorta struttura spazio-temporale.

Info e prenotazioni: 340 3418349.

