ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Sono 23 i nuovi decessi in Italia (ieri 6), 34.767 in totale. Attualmente sono 15.563 i positivi (-933, ieri -185), di cui 93 (-3) in terapia intensiva, i pazienti dimessi e guariti sono 190.248 (+1052, ieri +305). I contagi totali Covid-9 sono 240.578 (+142, ieri +126).

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi nelle ultime 24 ore.

ORE 16 Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, “Ripartizione tra i Comuni che includa anche famiglie in difficoltà causa Covid”

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: zero casi e due decessi nelle ultime 24 ore

ORE 15 Pagamento canoni di locazione per famiglie anche con figli studenti universitari, piattaforma 210 in attivazione

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Buona notizia: zero ricoveri in Semi in Regione dopo lo 0 raggiungo da diverso tempo in Terapia Intensiva. Sono otto, al momento, i ricoveri complessivi nelle strutture ospedaliere.

ORE 14 “Sport al parco” a San Benedetto, tante ore di attività fisica all’aria aperta. La tabella

ORE 13 Torna Piceno d’Autore a Monteprandone: “Psicologia e attualità con attenzione all’adolescenza”

ORE 10.30 Grottammare, dal 3 al 5 luglio torna “Giochi in grotta 2.0”

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 955 tamponi, di cui 624 nel percorso nuove diagnosi e 331 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato. Ieri non sono stati effettuati tamponi nel percorso diagnostico Hotel House.

