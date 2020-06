Si parte con Gerardo Greco il primo luglio. 29 scrittori nei luoghi simbolo della città: per partecipare agli eventi bisognerà prenotarsi come previsto dalle norme anti-Covid. Ecco come fare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, l’estate sambenedettese vedrà protagoniste la cultura e la letteratura, grazie all’impegno dell’Associazione “I Luoghi della Scrittura” e della libreria “Libri ed Eventi”, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto.

Riparte dal primo luglio il progetto che permette agli amanti della lettura di vedere e conoscere dal vivo i propri autori preferiti. L’evento si svolgerà nel completo rispetto delle normative di sicurezza, anti contagio Covid-19.

Nella mattinata del 29 giugno si è svolta a San Benedetto, in Comune, la conferenza di presentazione della rassegna 2020, numero 39.

“Un programma ricchissimo, che vedrà nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre, la partecipazione di 29 scrittori di grande spessore” afferma Mimmo Minuto, il quale ricorda che per assistere agli incontri è obbligatoria la prenotazione o inviando una email a mimmo.minuto@gmail.com o chiamando il numero 3357000773 (WhatsApp 3664349288).

Tutti gli eventi si terranno alle 21.30.

“Ringrazio l’Associazione I Luoghi della Scrittura per il grande impegno nell’organizzazione della recente serata del Premio Strega e ci auguriamo che anche il progetto Incontri con l’autore, possa ottenere la stessa risposta positiva da parte della cittadinanza – dice l’Assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri, che prosegue – L’amministrazione ha scelto, come luoghi che ospiteranno l’evento, la Palazzina Azzurra e la Piazza Bice Piacentini presso il Paese alto di San Benedetto. Non escludiamo tuttavia che, in caso di pioggia, ci si possa recare all’interno dell’Auditorium Comunale oppure al Teatro Concordia”.

Silvio Venieri, ha poi illustrato i protagonisti di questa 39esima edizione: “Saranno presenti molti autori provenienti dal nostro territorio come Benedetta Trevisani, Fania Pozielli, Cinzia Carboni, Pietroneno Capitani ed Eliana Narcisi. Non mancheranno inoltre giornalisti e scrittori di livello nazionale come Gerardo Greco, Mario Giordano, Riccardo Cucchi, Andrea Vianello, Angela Caponnetto e Riccardo Bocca. Numerose saranno anche le figure di spicco del panorama letterario italiano: il vincitore del Premio Strega Giovani 2020 Daniele Mencarelli; il vincitore del Premio Strega 2009 (con “Stabat mater”) Tiziano Scarpa; la finalista del Premio Strega 2019 Nadia Terranova; la finalista del Premio Strega 1998 e 2013 Roman Pietri; la vincitrice dell’edizione 2020 del Premio Nazionale Dea Planeta Simona Sparaco; Roberto Cotroneo, che si cimenta con la biografia di Arturo Benedetto Michelangeli (“Il demone della perfezione”), lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia e lo scrittore sambenedettese Alcide Pierantozzi”.

Ecco il programma con i 29 autori protagonisti della rassegna 2020.

