FERMO – Con l’inizio delle vacanze estive e l’aumento della popolazione dimorante soprattutto sul litorale fermano, si verifica anche l’aumento dell’uso di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, l’attività di soggetti che individuano nello spaccio un facile e cospicuo guadagno.

Per questo la Squadra Mobile della Questura di Fermo, nell’ambito delle sue competenze, ha ulteriormente intensificato le attività investigative di contrasto, prevenzione e repressione, al fenomeno criminoso.

Nel fine settimana dopo laboriose indagini, gli operatori, coadiuvati dalla unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno proceduto al controllo della vettura di un cittadino extracomunitario quarantenne residente in un Comune del litorale.

“Il controllo del veicolo, grazie al provato fiuto del cane, consentiva di recuperare un involucro contenente più di 20 grammi di cocaina. Malgrado lo straniero negasse di svolgere attività di spaccio, il personale della Squadra Mobile, sussistendone i presupposti, effettuava la perquisizione della sua abitazione e relative pertinenze” si legge nella nota della Questura fermana.

“Infatti, all’interno del garage, a seguito di una minuziosa ricerca, veniva ritrovata una ulteriore confezione di più di 24 grammi di cocaina, un bilancino elettronico per il confezionamento delle dosi, il materiale per prepararle e 11 confezioni termosaldate contenenti ciascuna sostanza stupefacente già tagliata e pronta per lo spaccio per un peso, ognuna, di un grammo, venduta normalmente per 100 euro (ogni dose) – proseguono dalla Questura – Gli operatori della Squadra Mobile e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, proseguivano le ricerche sulle autovetture del parcheggiate nel garage trovando ancora, molto ben occultata, altra analoga sostanza per un peso di poco superiore a 39 grammi”.

Al termine dell’attività, in considerazione degli elementi raccolti ed in accordo con l’Autorità Giudiziaria inquirente, l’uomo veniva tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio della rilevante quantità di cocaina sequestrata, sia già pronta in dosi sia ancora da tagliare.

