SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata del 26 giugno era scoppiata una violenta zuffa fra giovani in Riviera.

Una rissa tra ragazzi nei pressi di via Pasqualetti e delle Palme, la Polizia ha denunciato quattro giovani e il 118 ha prestato ad alcuni di essi le cure mediche.

A seguito del grave fatto, avvenuto in pieno centro a San Benedetto, su indicazione del sindaco Pasqualino Piunti sono stati installati nuovi punti luce lungo tutta via Pasqualetti per garantire più illuminazione, dare più sicurezza e scoraggiare episodi poco edificanti come quello di giovedì sera.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.