MOSCIANO SANT’ANGELO – Nella decorsa nottata, 26 giugno, una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova, è intervenuta a Mosciano, a seguito di incidente stradale autonomo con feriti in cui era rimasta coinvolta un’autovettura con due persone a bordo.

Durante i rilievi e soccorsi, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo del mezzo, e precisamente nel tunnel centrale posto tra i due sedili anteriori, una busta di plastica termo sigillata contenente sostanza stupefacente erbosa di colore verde, risultata essere poi “marijuana” per un peso di grammi 63.

La sostanza è stata sequestrata a carico del conducente dell’auto, ventitreenne di Giulianova, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il suddetto, a spontanee dichiarazioni, riferiva agli Agenti di aver acquistato la droga la notte precedente da un suo conoscente in Mosciano Sant’Angelo Angelo, al prezzo di euro 550. Inoltre, precisava che da tempo si riforniva dal predetto.

Pertanto, a seguito di ulteriori approfondimenti, alle ore 11 odierne, i poliziotti si sono recati a Mosciano S.Angelo presso l’abitazione del ventiquattrenne, per procedere alla compiuta identificazione dello stesso a seguito dei fatti avvenuti la notte precedente.

Il suddetto, improvvisamente, ha iniziato ad agitarsi senza prestare attenzione agli agenti, i quali insospettiti da tale atteggiamento nervoso, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire all’interno della sua camera da letto, due barattoli in vetro contenenti rispettivamente grammi 30 e 40 di marijuana, uno dei quali ben occultato all’interno dell’armadio in mezzo ad un piumino e l’altro in un cassetto del comodino unitamente a due bilancini di precisione funzionanti ed intrisi della stessa sostanza stupefacente rinvenuta, un coltello a chiusura a scatto e varie buste di plastica di piccole e medie dimensioni.

Infine, all’interno di un barattolo poggiato su un mobile, è stata rinvenuta una somma di denaro di euro 370. Il tutto è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Il giovane è stato così tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, posto a disposizione della Procura, è attualmente in attesa di convalida.

