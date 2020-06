GUARDA IL VIDEO Svelato in mattinata il lavoro dei registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, che vede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e degli artigiani locali. Nell’articolo trovi il link per guardare il video.

GROTTAMMARE – Questa mattina, 27 giugno, nel corso della conferenza stampa svoltasi in modalità remota, è stato presentato il lavoro dei registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia: si tratta di un’importante iniziativa per il rilancio economico della città post Covid. Di seguito il link:

https://www.facebook.com/ComunediGrottammare/posts/3029448893818882

Il video, racchiude in pochi minuti tutta la passione e la voglia di ripartire dei commercianti e degli artigiani grottammaresi. Come dice il titolo stesso, #VIVI GROTTAMMARE è un invito a vivere la città sia ammirando le bellezze naturali che offre, sia mettendo in luce l’immenso lavoro degli artigiani i quali, nonostante le mille difficoltà, hanno deciso con coraggio di rialzare la saracinesca.

Enrico Piergallini, Sindaco di Grottammare, ha definito il progetto come uno dei più importanti svolti negli ultimi anni per le attività produttive locali: “Siamo orgogliosi di raccontare la voglia di mettersi in gioco dei commercianti. Il titolo è un’esortazione a vivere la città sotto tutti i punti di vista. Ringrazio i registi e tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questo video”.

Lorenzo Rossi, Assessore alle Attività Produttive, prosegue: “Il compito di un’Amministrazione è quello di dare supporto alle attività produttive del territorio. Durante la quarantena abbiamo ascoltato i commercianti, aiutandoli con tutti i mezzi possibili e cercando di fare di necessità virtù. Questo video, è un prodotto che racconta la bellezza della città, con uno sguardo diretto al futuro. Sono fiducioso che dopo questa brutta stagione, possa nascere qualcosa di positivo”.

La parola è poi passata ai due registi, che hanno lavorato con grande impegno per realizzare il filmato: “Ci tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato Rovero Impiglia – raccontare una città è un grande onore. Ringrazio i commercianti Luca traini, Dino Cappelletti e Valeria Vicente con i quali è stato un piacere collaborare. Il messaggio è guardare avanti cercando di convertire i problemi in opportunità. Un grazie speciale lo dedico a Emanuele Cappelletti, il figlio di Dino, che ci ha dato una mano grandissima, nonostante la sua giovane età”.

Giacomo Cagnetti ha affermato: “E’ stato un bel lavoro collettivo, tutti hanno dato il loro contributo. Grottammare la adoro da sempre, la considero un gioiellino delle Marche. Mentre giravamo, cercavamo sempre di dare uno stile particolare alle immagini, con luci e inquadrature che esaltassero il gran lavoro che c’è dietro la creazione dei prodotti artigianali. A breve uscirà un secondo video che racconterà le bellezze turistiche di Grottammare, non vediamo l’ora di svelarlo”.

