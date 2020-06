Il nostro settimanale, in versione estiva, ti aspetta nelle edicole e nelle strutture ricettive del territorio. Una nuova edizione ricca di novità, per trascorrere al top la settimana dal 27 giugno al 3 luglio

Il bellissimo arcobaleno di Piera Seghetti, in copertina, ci è sembrato perfetto per raccontare l’inizio di una stagione atipica, nuova, da vivere con la grinta e il coraggio che contraddistingue i nostri operatori turistici.

A loro dedichiamo questa rinascita, mettendoci – come facciamo dal 1995- al loro fianco con il nostro giornale.

Quest’anno il settimanale Riviera Oggi Estate si è arricchito di alcune novità che speriamo riterrete utili e funzionali: le nuove rubriche “Punti di interesse”, “Natura & Parchi”, “Escursioni”, “Borghi da scoprire”, “Sentieri del Gusto”, “Guida ai servizi sanitari”.

Oltre a queste, la nostra consueta guida “Giorno per Giorno”, per non perdere nemmeno un giorno di questa extate 2020, le pagine “Mercati e Mercatini”, “Mostre e Musei”, i “Servizi Utili”.

Buona estate dalla redazione!

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.