L’attuale allenatore personale di Samir Handanovic è stato l’ultimo portiere a difendere la porta della Samb in serie B. “Il mio tifo sarà… per entrambe ma con un punto in più (51% contro 49%) per la città in cui vivo”. “Che presidente Ferruccio Zoboletti”

SAN BENEDETTO – Adriano Bonaiuti, 53 anni, è da tanti anni ormai legato al portiere dell’Inter al quale lo lega un’amicizia fraterna. In tutte le squadre in cui è stato, Samir Handanovic lo ha voluto con lui. Le squadre in cui ha giocato di più sono state Padova (174 partite con due campionati in serie A) e Sambenedettese (32 gare, dove ha esordito giovanissimo). Anche due anni con la Juventus ma con una sola presenza.

A chi meglio di lui potevamo chiedere le emozioni che proverà vedendo in tv la gara play off di martedì prossimo 30 giugno tra i veneti e i nostri colori?

Romano di nascita, a Padova è stato eletto portiere del secolo ma vive a Grottammare da quando aveva venti anni. “Sarò combattuto e tiferò per entrambe, diciamo il 51% per la Samb il 49% per il Padova”

Con Montero ha giocato contro “Se comanderà la Samb come comandava la difesa della Juventus, il suo contributo in una gara spareggio si farà sentire”

