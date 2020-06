SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalla Riviera Samb Volley alla nazionale giovanile pre juniores, questo è il grande traguardo di Nausica Acciarri che farà parte delle azzurrine che parteciperanno dal 22 al 30 agosto all’europeo di categoria co-organizzato dalla Bosnia Erzegovina e dalla Croazia.

Le giovani azzurre, aiutate dalla passione e dall’entusiasmo dei Tecnici Federali, si sono allenate e si stanno allenando da remoto a causa del Covid-19 e più forti del virus cercheranno di essere sicure protagoniste dall’altra parte dell’Adriatico, in terre care alla pallanuoto e al calcio.

Nausica sarà in compagnia di Giulia Orlandi, Viola Passaro, Letizia Baldini, Emma Barbero, Benedetta Marcon, Benedetta Salviato, Greta Catania, Giulia Polesello, Matilde Munarini, Martina Stellati, Islam Gannar, Julia Ituma, Marina Giacomello, Virginia Adriano, Sara Bellia, Manuela Ribechi, Elisa Marinoni, Dominika Dominika, Alice Trampus, Valentina Cantaluppi e Anna Piovesan. Il loro cammino verso l’esperienza continentale proseguirà nel mese di luglio con i primi incontri colleggiali.

Nausica, classe 2004, dopo essere stata protagonista con le squadre giovanili della Riviera Samb Volley e anche con la prima squadra, attualmente milita in B2 nelle file della Rinascita Firenze. L’esperienza in azzurro rappresenta una nuova tappa per una delle “rivierine” più forti della quarantennale storia della Riviera Samb Volley.

