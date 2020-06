Dal 29 giugno spendendo 50 euro e multipli all’Ipercoop , Decathlon e i-Ddenticoop tutti i clienti potranno ricevere tre buoni da 5 euro da spendere nei negozi aderenti del centro commerciale.

I clienti possono spendere i buoni dal 29 giugno al 19 luglio 2020. Per ritirare i buoni basta rivolgersi al personale dell’area dedicata con lo scontrino che il personale verificherà ed annullerà consegnando il carnet composto da i tre buoni. Due dei buoni da 5 euro possono essere spesi per lo shopping ed uno presso i punti della ristorazione. Potranno essere consegnati fino ad un massimo di 10 carnet di buoni.

Potranno essere presentati più scontrini contemporaneamente purché emessi nella stessa data e da aree vendita diverse presenti all’interno del Punto vendita Ipercoop come ad esempio quelle della telefonia, dell’ottica o la barriera casse. Il personale incaricato verificherà la regolarità degli scontrini e delle fatture (nel caso di I.Denticoop presentati). Non saranno ritenuti validi gli scontrini d’acquisto proforma, fotocopie di scontrini e fatture, anche se emessi in date non comprese nel periodo di partecipazione e/o da punti vendita che non fanno parte del Centro Commerciale.

Per ogni acquisto di 10 euro e multipli si può utilizzare un buono sconto di 5 euro..ricorda La spesa regala lo shopping!!!

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.