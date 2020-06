SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, nella suggestiva cornice della Palazzina Azzurra di San Benedetto , l’Assessorato alla pace e pari opportunità del comune di San Benedetto del Tronto ripropone “ConTatto è Amore”.

Si tratta della versione estiva del ciclo di incontri “Psiche In Comune” che offre alla cittadinanza e ai turisti un’occasione di riflessione su argomenti che mirano a promuovere una sana aggregazione, i valori dell’amore e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle relazioni per contrastare la violenza e la prevaricazione.

“Contatto e amore”, nato nell’estate 2017 dalla sinergia tra l’assessore Antonella Baiocchi e la consigliera comunale Brunilde Crescenzi, è basata su un “format” molto originale che prevede, dopo una prima parte culturale, una seconda dedicata alla musica e ballo a cui purtroppo quest’anno si dovrà rinunciare per i noti motivi.

“Io e la consigliera Crescenzi – afferma l’assessore Baiocchi – siamo dispiaciute di dover rinunciare proprio in questa ultima edizione a far ballare i turisti sulla storica pista della Palazzina Azzurra. Ma in linea con la mentalità resiliente che ci contraddistingue, guardiamo all’aspetto positivo della situazione: vorrà dire che il pubblico avrà a disposizione più tempo per colloquiare con i prestigiosi ospiti”.

Sono previsti 5 appuntamenti sempre con inizio alle ore 21: sabato 4 luglio con il giornalista Remo Croci che offrirà la sua testimonianza sul tema “COVID-19: i giorni della paura”, venerdì 17 luglio con Patrizia Montalenti e Veronica Coppola, rispettivamente presidente e legale dell’associazione Ankyra di Milano, che interverranno su “Le relazioni violente: la necessità di una tutela oltre il genere”, venerdì 7 agosto, con Attilio Cavezzi, chirurgo vascolare dedito alla medicina della longevità e translazionale, che descriverà “I primi 1000 giorni di vita che decidono la nostra salute”, venerdì 28 agosto, con Roberta Piergallini (giornalista, conduttrice, scrittrice, blogger) e Cristina Perozzi, avvocato internazionale antiviolenza, sul tema “Amore e stalking al tempo dei social”. Chiuderà il ciclo l’incontro del 4 settembre con la partecipazione di tante donne (Paola Casciati, Katiuscia Mariagrazia Di Biase, Fania Beatriz Lucci, Emanuela Mastretta, Maurizio Tremaroli, Lorena Troiani, Maria Cristina Urizar della Task Force Comunale Psicologi e Psicoterapeuti Solidali OnLine) che discuteranno del tema “L’esperienza di aiuto psicologico al tempo del COVID”. La serata di chiusura vedrà al termine anche un concerto del cantautore Bob Angel dal titolo “La musica che ci riconnette con il cuore”.

In caso di maltempo, gli incontri si terranno nell’Auditorium comunale “Tebaldini” o, in alternativa, su apposita piattaforma telematica (seguire gli aggiornamenti su www.comunesbt.it – Area tematica – Pari opportunità, integrazione, pace). Sarà comunque possibile seguire gli incontri in diretta sulla pagina Facebook del Comune “Città di San Benedetto del Tronto”.

