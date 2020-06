SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune di San Benedetto del Tronto la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. La stessa graduatoria è stata pubblicata anche sul sito Internet del Comune www.comunesbt.it alla voce “altri bandi e avvisi”. Sono 195 le persone che, avendo presentato domanda a maggio/ giugno 2019, sono state utilmente inserite in graduatoria, 10 quelle escluse per mancanza di requisiti.

“La data odierna è importante – spiega l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni – perché dalla pubblicazione in Albo decorrono i 15 giorni entro i quali coloro che hanno fatto domanda possono presentare le eventuali osservazioni o contro deduzioni, ovvero quant’altro ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria definitiva sulla quale il Comune dovrà poi basarsi per assegnare gli alloggi disponibili fino alla fine del 2021”.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria sarà inviata invece un’apposita comunicazione, sempre per garantire la presentazione di controdeduzioni nei 15 giorni di legge.

Conclusa questa fase, la Commissione Unica dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 (composta da funzionari del Comune, dell’ERAP e delle organizzazioni sindacali degli inquilini) formulerà la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi che verrà anch’essa pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

