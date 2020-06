Così in una nota il centro sportivo ‘Eleonora’: “E i ragazzi giocano sulla battigia e nei parchi senza controlli…”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una doccia fredda! Uno shock! La decisione di farci stare ancora chiusi è assurda e incomprensibile”.

Così in una nota i gestori del centro sportivo “Eleonora” di San Benedetto.

“Tutti sono ripartiti e il calcetto fermo al palo.

Discoteche e locali dove c’è contatto fisico si puo lavorare, i ragazzi giocano in spiaggia nei parchi, senza problemi e senza controlli – si legge nella nota – Cercate di rimediare alla decisione assurda e senza senso perché ci vuole buon senso nella vita e la politica non si deve nascondere dietro al comitato tecnico scientifico, ma può prendere le decisioni e trasformare in atti quello che dice a voce. Fateci riaprire”.

