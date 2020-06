Qui tutte le notizie di ieri, 23 giugno

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora una giornata senza decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata 4_6026293979094452075

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Undici rivocerie 5314 pazienti dimessi/guariti.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 24062020 ore 12

ORE 13.30 Contributi alle associazioni di volontario nelle Marche, pronta la piattaforma 210 per le domande

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1501 tamponi, di cui 611 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 213 nel percorso Hotel House. Oggi si registrano due casi: uno in provincia di Pesaro e Urbino e uno in provincia di Macerata nel percorso nuove diagnosi. Due casi positivi nel percorso Hotel House. 0 positivi, ancora, nel Piceno.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 24062020 ore 9

ORE 10 “We Humans in lockdown. Ritratti digitali degli italiani in quarantena”, ecco il progetto della semiologa Gianna Angelini

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.